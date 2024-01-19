Какие суммы предусмотрены на премии учителям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие суммы предусмотрены на премии учителям

Личные финансы
13
Какие суммы предусмотрены на премии учителям
Какие суммы предусмотрены на премии учителям
Украинские учителя благодаря своим определенным заслугам могут ожидать не только надбавки к фиксированной зарплате, но и премии.
Процесс премирования педагогов регулируется положением, разрабатываемым каждым образовательным учреждением. Этот документ определяет критерии, по которым педагогам предоставляются премии.

За что учителям платят премии

Отметим, что сам процесс премирования педагогических работников предусмотрен Кодексом законов о труде. Дополнительные средства можно получить по результатам работы в течение конкретного периода — месяца, квартала или года. Также эти выплаты могут осуществляться в честь государственных и профессиональных праздников, а также при юбилейных датах.
Кроме того, существует несколько ориентировочных критериев, которые могут быть использованы для премирования учителей. Они включают:
  • качественная и добросовестная работа;
  • содействие развитию способностей учащихся;
  • победы и участие в профессиональных конкурсах;
  • участие в разработке учебных материалов и программ.
Однако важно отметить, что эти критерии только ориентировочные. Каждое учебное заведение может устанавливать свои собственные критерии через коллективные переговоры и включать их в положение о премировании.

Какие размеры

Особенности размеров премий определяются отсутствием максимальных ограничений украинским законодательством. Сумма выплаты зависит от доплат и надбавок, учитываемых в конкретном случае.
Кроме того, учителя могут рассчитывать на ежегодное денежное вознаграждение, равное одному должностному окладу за добросовестный труд и исполнение обязанностей. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам предоставляется помощь на оздоровление в размере месячного должностного оклада.
Важно также учитывать, что фонд премирования в школах ограничен фондом заработной платы на текущий бюджетный год.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и без фото. Кредит онлайн на карту💰
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.