Какие суммы предусмотрены на премии учителям — Finance.ua

Какие суммы предусмотрены на премии учителям Сегодня 17:34 — Личные финансы

Какие суммы предусмотрены на премии учителям

Украинские учителя благодаря своим определенным заслугам могут ожидать не только надбавки к фиксированной зарплате, но и премии.

Процесс премирования педагогов регулируется положением, разрабатываемым каждым образовательным учреждением. Этот документ определяет критерии, по которым педагогам предоставляются премии.

За что учителям платят премии

Отметим, что сам процесс премирования педагогических работников предусмотрен Кодексом законов о труде. Дополнительные средства можно получить по результатам работы в течение конкретного периода — месяца, квартала или года. Также эти выплаты могут осуществляться в честь государственных и профессиональных праздников, а также при юбилейных датах.

Кроме того, существует несколько ориентировочных критериев, которые могут быть использованы для премирования учителей. Они включают:

качественная и добросовестная работа;

содействие развитию способностей учащихся;

победы и участие в профессиональных конкурсах;

участие в разработке учебных материалов и программ.

Однако важно отметить, что эти критерии только ориентировочные. Каждое учебное заведение может устанавливать свои собственные критерии через коллективные переговоры и включать их в положение о премировании.

Какие размеры

Особенности размеров премий определяются отсутствием максимальных ограничений украинским законодательством. Сумма выплаты зависит от доплат и надбавок, учитываемых в конкретном случае.

Кроме того, учителя могут рассчитывать на ежегодное денежное вознаграждение, равное одному должностному окладу за добросовестный труд и исполнение обязанностей. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам предоставляется помощь на оздоровление в размере месячного должностного оклада.

Важно также учитывать, что фонд премирования в школах ограничен фондом заработной платы на текущий бюджетный год.

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borgexpert По материалам:

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