Зарплаты учителей: Лесовой намекнул на потенциально новую систему мотивации — Finance.ua

Зарплаты учителей: Лесовой намекнул на потенциально новую систему мотивации
Министерство образования и науки Украины работает над разработкой потенциальных инструментов и систем мотивации учителей, которые могут влиять на повышение зарплаты.
Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лесовой в интервью «УП. Жизнь».
Однако, как пояснил глава МОН, предложения министерства не утверждены на политическом уровне, поэтому детали не разглашает.
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«Сейчас очень трудно находить средства, в том числе на инвестиции в образование, когда фактически весь бюджет государства идет на оборону. А в этом году мы инвестируем в профтехи, науку, высшее образование, НУШ. Это немалые деньги, которых в предыдущие годы не было», — говорит министр.
По его словам, на повышение заработной платы учителям требуются «колоссальные суммы».
«И мы надеемся, что будем их находить. В то же время мы должны ввести инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы повышения квалификации. Если идти еще дальше — изменить подходы к педагогическому образованию в целом», — отметил Оксен Лесовой.
По его мнению, учитель должен понимать, как он может больше зарабатывать и что ему для этого нужно сделать.
«Это то, над чем мы сейчас работаем. Если определенные сценарии будут утверждены на политическом уровне, мы выйдем с презентацией к обществу относительно того, как могут быть повышены зарплаты и какими могут быть сопутствующие механизмы и инструменты для мотивации педагога — как того, что уже работает в школе, так и потенциального», — поделился министр образования.
По словам Лесового, потенциальные нововведения могут повысить мотивацию учителей учиться, владеть цифровыми технологиями, ведь «так у них будет гораздо более широкий набор инструментария, чтобы работать с аудиторией».
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