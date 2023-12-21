50% украинских учителей считают, что вскоре ИИ изменит учебный процесс — исследование — Finance.ua
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50% украинских учителей считают, что вскоре ИИ изменит учебный процесс — исследование

Технологии&Авто
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50% украинских учителей считают, что вскоре ИИ изменит учебный процесс — исследование
50% украинских учителей считают, что вскоре ИИ изменит учебный процесс — исследование
Самым популярным сервисом среди учеников и учителей из Украины стал ChatGPT. В то же время учащиеся (76%) оказались лучше осведомлены в технологии, чем учителя (68%).
Малая академия наук Украины и Projector Institute провели всеукраинское исследование перспектив искусственного интеллекта в школьном образовании. В нем приняли участие учителя и учащиеся из всех регионов, кроме временно оккупированных россией территорий, передает Dev.ua.
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Опрос проходил в течение сентября-октября 2023 года и охватил более 3000 украинцев. Среди них — 1747 учителей и 1443 школьника (учащиеся 8−11 классов).
В общей сложности 76% опрошенных учителей хотя бы раз пользовались ИИ, а половина из них имела положительный опыт взаимодействия. Каждый второй учитель считает, что ИИ изменит учебный процесс в ближайшие годы.

Как учителя используют ИИ

50% украинских учителей считают, что вскоре ИИ изменит учебный процесс — исследование
Учителя указали, что использовали сервисы ИИ для подготовки к занятиям, создания тестов для домашнего задания, во время проведения уроков, а также для проверки знаний учащихся и даже во внеклассной работе.
37% учителей уже привлекали школьников к использованию ИИ, а 49% планируют сделать это в будущем. 39% опрошенных не планируют напрямую советовать учащимся использовать искусственный интеллект в обучении.
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После ChatGPT на втором месте по уровню популярности инструмент ИИ от проекта «На Урок». Об этом сервисе знают 49% опрошенных учителей, уровень знания среди учащихся — 35%. И учителя, и ученики гораздо меньше знают о других известных ИИ-продуктах Grammarly, Bard Google, Midjourney, Notion AI и Stable Diffusion.

Как учащиеся используют ИИ

50% украинских учителей считают, что вскоре ИИ изменит учебный процесс — исследование
91% опрошенных школьников знают о ШИ-сервисах, а 85% хотя бы раз их использовали; треть из них делает это минимум каждую неделю.
6 из 10 учеников уже использовали сервисы ИИ для подготовки домашнего задания. Также около 40% отмечают, что использовали такие сервисы для выполнения самостоятельных работ.
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В отдельных анкетах дети анонимно признавались, что используют инструменты ИИ для списывания в основном для подготовки задач по гуманитарным предметам. Некоторые дети объясняют, что искусственный интеллект помогает генерировать текстовые заголовки или идеи, которыми они пользуются в дальнейшем для собственной творческой работы.
Также ИИ помогает школьникам с конспектированием и уточнением пропущенных на уроке данных, что, по мнению детей, значительно экономит их время.
По материалам:
dev.ua
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