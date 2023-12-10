ИИ не достигнет уровня человеческого интеллекта в ближайшие 10 лет — Finance.ua

ИИ не достигнет уровня человеческого интеллекта в ближайшие 10 лет Сегодня 07:24 — Технологии&Авто

ИИ не достигнет уровня человеческого интеллекта в ближайшие 10 лет

Лауреат премии Тюринга и вице-президент компании Meta Ян Лекун заявил, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект не сможет достичь уровня человеческого разума, сообщает CNBC

Выступая на собрании команды по фундаментальному изучению ИИ, ученый предложил сдержанный взгляд на будущее упомянутой технологии. Ян Лекун считает, что в ближайшие годы уровень искусственного интеллекта будет сравним с умом кошки или собаки.

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Исследователь указывает на нехватку вычислительных мощностей и ограниченные методы обучения технологии. По мнению Лекуна, ИИ недостаточно получать информацию из текстовых материалов, видеороликов и аудиодорожек. В мире много данных, которые эти источники не охватывают по разным причинам, считает ученый.

«Текст — очень плохой источник информации. Обучая систему на материале, эквивалентном 20 000 лет чтения, она до сих пор не понимает, что если, А — то же, что и Б, тогда Б то же, что и А», — привел пример исследователь Meta.

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Лекун также заявил, что для достижения ИИ уровня человеческого интеллекта ему понадобится вычислительная мощность, которую современные компьютерные системы не в состоянии обеспечить. Исследователь признался, что надеется на появление специальных процессоров нейронных ускорителей глубокого обучения.

Однако Ян Лекун верит, что придет время, когда ИИ достигнет уровня, сравнимого с человеческим мышлением.

«Нет никаких сомнений в том, что в какой-то момент в будущем, возможно, через десятилетие, у нас будут системы искусственного интеллекта, которые окажутся такими же умными, как люди, во всех отраслях», — заявил Лекун.

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