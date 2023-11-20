Meta запускает инструменты для редактирования видео и фото на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

Meta запускает инструменты для редактирования видео и фото на основе искусственного интеллекта Сегодня 01:35 — Технологии&Авто

Meta запускает инструменты для редактирования видео и фото на основе искусственного интеллекта

Meta Platforms запустила две новые функции на основе искусственного интеллекта для редактирования видео и изображений, которые можно использовать для публикации в Instagram или Facebook.

Об этом говорится в релизе компании.

Компания объявила о новых возможностях редактирования изображений, основанного исключительно на текстовых инструкциях и методе преобразования текста в видео на основе моделей диффузии.

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Первый инструмент называется Emu Video, он превращает текст в видеоролики с более высоким разрешением.

Другой Emu Edit позволяет пользователям легко изменять или редактировать видео с помощью текстовых подсказок.

Emu Edit способен выполнять редактирование в свободной форме с помощью инструкций, охватывающих такие задачи, как локальное и глобальное редактирование, удаление и добавление фона, преобразование цвета и геометрии, обнаружение и сегментация и многое другое.

Новые инструменты являются развитием модели Emu, которая генерирует изображения в ответ на текстовые подсказки.

Emu лежит в основе технологии генеративного искусственного интеллекта и некоторых инструментов редактирования изображений искусственного интеллекта для Instagram, которые позволяют сделать фотографию и изменить ее визуальный стиль или фон.

По данным Reuters, Meta добилась быстрых успехов во вселенной искусственного интеллекта, который стал одним из наиболее важных направлений ее деятельности. Компания стремится конкурировать с другими гигантами, такими как Microsoft, Google и Amazon.

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