Meta запускает инструменты для редактирования видео и фото на основе искусственного интеллекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta запускает инструменты для редактирования видео и фото на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
16
Meta запускает инструменты для редактирования видео и фото на основе искусственного интеллекта
Meta запускает инструменты для редактирования видео и фото на основе искусственного интеллекта
Meta Platforms запустила две новые функции на основе искусственного интеллекта для редактирования видео и изображений, которые можно использовать для публикации в Instagram или Facebook.
Об этом говорится в релизе компании.
Компания объявила о новых возможностях редактирования изображений, основанного исключительно на текстовых инструкциях и методе преобразования текста в видео на основе моделей диффузии.
Читайте также
Первый инструмент называется Emu Video, он превращает текст в видеоролики с более высоким разрешением.
Другой Emu Edit позволяет пользователям легко изменять или редактировать видео с помощью текстовых подсказок.
Emu Edit способен выполнять редактирование в свободной форме с помощью инструкций, охватывающих такие задачи, как локальное и глобальное редактирование, удаление и добавление фона, преобразование цвета и геометрии, обнаружение и сегментация и многое другое.
Читайте также
Новые инструменты являются развитием модели Emu, которая генерирует изображения в ответ на текстовые подсказки.
Emu лежит в основе технологии генеративного искусственного интеллекта и некоторых инструментов редактирования изображений искусственного интеллекта для Instagram, которые позволяют сделать фотографию и изменить ее визуальный стиль или фон.
По данным Reuters, Meta добилась быстрых успехов во вселенной искусственного интеллекта, который стал одним из наиболее важных направлений ее деятельности. Компания стремится конкурировать с другими гигантами, такими как Microsoft, Google и Amazon.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.