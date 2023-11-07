OpenAI выпустила новую версию своего искусственного интеллекта — GPT-4 Turbo — Finance.ua
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OpenAI выпустила новую версию своего искусственного интеллекта — GPT-4 Turbo

Технологии&Авто
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OpenAI выпустила новую версию своего искусственного интеллекта — GPT-4 Turbo
OpenAI выпустила новую версию своего искусственного интеллекта — GPT-4 Turbo, www.cnbc.com
Компания OpenAI выпустила новую версию своего искусственного интеллекта — GPT-4 Turbo, говорится в сообщении на сайте компании. По словам разработчиков, модель стала еще более мощной, а ее база знаний стала более актуальной — ИИ теперь может отвечать с учетом событий в мире по состоянию на апрель 2023 года.
Компания также снизила цены на использование своих продуктов для разработчиков. Токены для входных данных GPT-4 будут в три раза меньше, чем токены GPT-3.5 — $0.01 за 1 000 токенов, а токены для исходных данных — вдвое меньше, чем GPT-3.5 — $0.03 за 1 000 токенов.
Кроме того, OpenAI позволит разработчикам создавать собственные чат-боты типа ChatGPT. Разработчики смогут делать своих чат-ботов публичными, а в ближайшие месяцы появится возможность на них зарабатывать.

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Первую версию GPT-4 OpenAI выпустила в марте, а в июле она стала доступна разработчикам. Теперь компания запустила тестовую версию следующей модели, которая также доступна разработчикам. Выпустить стабильную версию OpenAI планирует через несколько недель. GPT-4 Turbo теперь может воспринимать запросы длиной до 300 страниц, тогда как ранее лимит составлял примерно 3000 слов.
Презентация GPT-4 Turbo стала первой оффлайн-конференцией для OpenAI. На мероприятии неожиданно появился гендиректор Microsoft Сатья Наделла. Именно Microsoft в 2019 году инвестировала в OpenAI $1 млрд, а в январе 2023 года сообщила о планах новых многомиллиардных вложений в течение нескольких лет. Источник Bloomberg заявил, что речь идет о $10 млрд.
По словам специалистов, новые разработки показывают, что OpenAI быстро развивает свои разработки, чтобы опережать конкурентов, среди которых Google и Meta. У самого популярного продукта OpenAI — чат-бота ChatGPT, сейчас около 100 млн активных пользователей в неделю.
По материалам:
noworries
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