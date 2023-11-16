В Украине поднимут зарплаты учителям: когда и на сколько — Finance.ua

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В Украине поднимут зарплаты учителям: когда и на сколько

Личные финансы
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В Украине поднимут зарплаты учителям: когда и на сколько
В Украине поднимут зарплаты учителям: когда и на сколько
Зарплаты у педагогов планируют повысить в 2024 году. Как утверждают в Кабинете министров, оклады у педагогов должны возрасти на 21%, а среднемесячная зарплата учителя высшей категории поднимется до 17,4 тысяч гривен, пишет Osvita.
Сообщается, что о повышении зарплат работникам образования рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Повышение зарплат входит в социальные расходы государственного бюджета на 2024 год.
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По его словам, в следующем году на образование будет выделено 179 млрд гривен, что на 15% больше, чем в 2023 году.
«Закладываем в бюджет рост зарплат учителей. В целом выплаты педагогам в следующем году возрастут на 21%. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен», — сказал премьер-министр.
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Также будут продолжены другие образовательные программы. В частности, на обустройство укрытий направят 2,5 млрд гривен, на реформу НУШ — 1,5 млрд гривен, на модернизацию школьных столовых — 1,5 млрд гривен, на новые школьные автобусы — 1 млрд гривен.
Также предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%. Основной упор будет сделан на исследования, связанные с оборонно-промышленным комплексом.
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По материалам:
РБК-Україна
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