Сколько платят учителям в разных странах Европы — Finance.ua

Сколько платят учителям в разных странах Европы Сегодня 12:17 — Личные финансы

Сколько платят учителям в разных странах Европы

Учителя зарабатывают в ЕС очень по-разному: от 4 до 92 тысяч евро в год, выяснила Eurydice — сеть Европейской Комиссии, анализирующая системы образования в Европе.

Данные свидетельствуют о том, что некоторые страны ЕС (и которые тоже есть в Европе, но в ЕС не входят) платят учителям гораздо больше, чем другие. Уровень образования самого работника также является фактором, определяющим зарплату таких специалистов.

Согласно отчету Eurydice, учителя дошкольных учреждений зарабатывают меньше, чем другие их коллеги, особенно учителя старших классов средней школы.

Страны, где платят учителям больше всего

Швейцария и Дания. Там годовая зарплата педагогов достигает 66 972 евро и 47 980 евро в год.

Учитель начального уровня в этих двух странах зарабатывает примерно 5581 евро и 3998 евро в месяц соответственно.

Ирландия, Австрия, Германия, Хорватия и Эстония в отчете отсутствуют. Но список пяти стран с наибольшими зарплатами учителям начального уровня завершают Исландия (45 648 евро), Норвегия (40 479 евро) и Нидерланды (38 413 евро) в год.

Где учителя зарабатывают меньше всего

На другом конце шкалы с самыми низкими зарплатами для учителей в Европе оказались Болгария (7731 евро) и Румыния (8027 евро). Сотрудники отрасли получают в месяц около 644 евро в Болгарии и 668 евро в Румынии.

Как и в большинстве стран, в странах Европы зарплата учителей во многом зависит от их опыта и навыков. У учителей со стажем более десяти зарплата выше, чем у тех, кто только что пришел работать в отрасль.

Больше всего учителям с опытом платят в нескольких странах. Такие специалисты зарабатывают 72 366 евро в год в Швейцарии, 60 369 евро в Ирландии и 55 312 евро в Дании. В Венгрии, для сравнения, учителям платят в среднем 8063 евро в год.

Но, как ни странно, целый список стран ЕС, где учителя-новички и опытные специалисты получают одинаковую зарплату:

Бельгия;

Болгария;

Кипр;

Греция;

Испания;

Франция;

Венгрия;

Исландия;

Италия;

Литва;

Латвия;

Нидерланды;

Португалия;

Румыния;

Словения.

Руководители школ обычно получают заработную плату выше заработной платы учителей. Во многих странах Европы их зарплаты растут с увеличением размера школы и количества обучающихся там школьников.

У большинства систем образования есть значительные отличия в зарплате директоров школ в зависимости от размера или других характеристик школы и других факторов, таких как опыт и обязанности руководителя.

В Германии учителям платят в среднем 62 тысячи евро в год. В Латвии и Словакии значительно ниже ставки: около 9 480 и 10 980 евро соответственно.

В Греции, Чехии и Хорватии — самые низкие зарплаты в этой категории — от 13 104 до 14 789 евро в год.

uamedia По материалам:

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