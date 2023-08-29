К 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат, — Лисовой Сегодня 08:34 — Личные финансы

К 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат, — Лисовой

Министерство образования и науки планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ, которая должна быть понятной и прогнозируемой. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой во время выступления на августовской конференции «Образование объединяет».

По его словам, в 2023—2024 году будут сформированы новые подходы к системе оплаты труда педагогов, а в 2024—2025 уже стартует первый пилотный проект, в который планируется включить 500 школ.

Министр образования сообщил, что единая тарифная сетка — это «инструмент советских времен, который уже «сломан». Согласно современной системе начисления зарплаты, должностной оклад может составлять менее половины зарплаты педагога — он охватывает всего 18 часов уроков, в то время как существуют 59 различных надбавок и доплат.

В рамках реформы в этих целях запланировано:

создание новых методик оценивания и квалификационных требований;

разработка программы сертификации и запуск пилотного этапа;

сертификация всех учителей (50 тысяч в год).

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Результаты реформы на 2030 год должны быть такими:

базовая ставка учителей должна составлять от 80% зарплаты (она будет зависеть только от стажа работы (3−5 повышений) без дополнительных аттестаций);

доплаты будут составлять до 20% (например, за работу в специальных учебных заведениях);

учредители учебных заведений смогут также устанавливать региональные надбавки;

директора школ смогут устанавливать премии для педагогов по результатам работы.

«Увеличить зарплаты педагогов во время войны очень сложно, но мы можем изменить систему их начисления уже сейчас», — добавил Лисовой.

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