К 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат, — Лисовой — Finance.ua
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К 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат, — Лисовой

Личные финансы
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К 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат, — Лисовой
К 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат, — Лисовой
Министерство образования и науки планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ, которая должна быть понятной и прогнозируемой. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой во время выступления на августовской конференции «Образование объединяет».
По его словам, в 2023—2024 году будут сформированы новые подходы к системе оплаты труда педагогов, а в 2024—2025 уже стартует первый пилотный проект, в который планируется включить 500 школ.
Министр образования сообщил, что единая тарифная сетка — это «инструмент советских времен, который уже «сломан». Согласно современной системе начисления зарплаты, должностной оклад может составлять менее половины зарплаты педагога — он охватывает всего 18 часов уроков, в то время как существуют 59 различных надбавок и доплат.
В рамках реформы в этих целях запланировано:
  • создание новых методик оценивания и квалификационных требований;
  • разработка программы сертификации и запуск пилотного этапа;
  • сертификация всех учителей (50 тысяч в год).
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Результаты реформы на 2030 год должны быть такими:
  • базовая ставка учителей должна составлять от 80% зарплаты (она будет зависеть только от стажа работы (3−5 повышений) без дополнительных аттестаций);
  • доплаты будут составлять до 20% (например, за работу в специальных учебных заведениях);
  • учредители учебных заведений смогут также устанавливать региональные надбавки;
  • директора школ смогут устанавливать премии для педагогов по результатам работы.
«Увеличить зарплаты педагогов во время войны очень сложно, но мы можем изменить систему их начисления уже сейчас», — добавил Лисовой.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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