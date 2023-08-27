Повысят ли зарплату учителям с 1 сентября — Finance.ua

Повысят ли зарплату учителям с 1 сентября Сегодня 10:23 — Личные финансы

Повысят ли зарплату учителям с 1 сентября

Этим летом инфопространство всколыхнула новость, мол, учителям после войны могут повысить зарплату до 40 тысяч гривен в месяц. Сразу уточним, что член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин отметил, что поднятие до такого уровня зарплаты повлечет «болезненные и сложные последствия». Подразумевается сокращение школ, сертификация учителей и другое. То есть пока о немедленной реализации этого сценария речь не идет.

Об этом пишет портал pmg.ua.

По состоянию на данный момент, согласно данным Министерства образования и науки Украины, зарплата учителя даже меньше, чем средняя по Украине.

Например, средняя зарплата молодого учителя в 2023 году состоит из должностного оклада 5700 гривен и надбавок за престижность труда и за выслугу лет — 1900 гривен (вместе). То есть в общей сложности 7600 грн. В то время как средняя зарплата в стране — 13 400 грн, то есть почти вдвое выше.

В министерстве говорят, что на уровень зарплаты влияет ряд факторов, но количество проработанных лет не должно быть в приоритете. На первое место должны выходить квалификация и другие достижения педагога. Но эта реформа оплаты труда педагогов только в планах.

Пока же до конца текущего года повышения зарплат учителей не предвидится.

Напомним, размер реальной заработной платы в Украине с учетом инфляции вернулся к показателю начала 2022 года.

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