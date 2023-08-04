Учителям придется вернуть деньги, полученные через «єПідтримку» — МОН Сегодня 07:32 — Казна и Политика

Учителям придется вернуть деньги, полученные через «єПідтримку» — МОН

Министерство образования сообщило педагогам о необходимости вернуть 6500 грн, выданных после 24 февраля 2022 года через программу «єПідтримка» (если они их получали).

Об этом проинформировала пресс-служба МОН в Telegram, ссылаясь на решение правительства.

Как сообщается, «єПідтримка» в начале полномасштабного вторжения россии была быстрым решением правительства, чтобы оказать помощь гражданам в связи с потерей заработной платы.

В министерстве отметили, что пособие могли получить только лица, работавшие на условиях трудового договора и не в бюджетных учреждениях.

«Работники сферы образования не подпадали под эту категорию, потому что они не теряли работу и продолжали получать заработную плату из бюджета. Однако некоторые из них подали заявку на выплату 6500 грн через программу «єПідтримка», — говорится в сообщении.

В настоящее время правительством инициирован возврат неправомерно полученных средств работниками бюджетных учреждений, в том числе из сферы управления МОН.

«Поэтому МОН направило информационные письма руководителям учреждений, предприятий, принадлежащих к сфере его управления о необходимости возврата средств сотрудниками», — добавили в министерстве.

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Слово і Діло По материалам:

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