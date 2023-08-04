Учителям придется вернуть деньги, полученные через «єПідтримку» — МОН — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Учителям придется вернуть деньги, полученные через «єПідтримку» — МОН

Казна и Политика
108
Учителям придется вернуть деньги, полученные через «єПідтримку» — МОН
Учителям придется вернуть деньги, полученные через «єПідтримку» — МОН
Министерство образования сообщило педагогам о необходимости вернуть 6500 грн, выданных после 24 февраля 2022 года через программу «єПідтримка» (если они их получали).
Об этом проинформировала пресс-служба МОН в Telegram, ссылаясь на решение правительства.
Как сообщается, «єПідтримка» в начале полномасштабного вторжения россии была быстрым решением правительства, чтобы оказать помощь гражданам в связи с потерей заработной платы.
В министерстве отметили, что пособие могли получить только лица, работавшие на условиях трудового договора и не в бюджетных учреждениях.
Читайте также
«Работники сферы образования не подпадали под эту категорию, потому что они не теряли работу и продолжали получать заработную плату из бюджета. Однако некоторые из них подали заявку на выплату 6500 грн через программу «єПідтримка», — говорится в сообщении.
В настоящее время правительством инициирован возврат неправомерно полученных средств работниками бюджетных учреждений, в том числе из сферы управления МОН.
«Поэтому МОН направило информационные письма руководителям учреждений, предприятий, принадлежащих к сфере его управления о необходимости возврата средств сотрудниками», — добавили в министерстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.