В Украине отложили повышение зарплат учителям — Finance.ua

В Украине отложили повышение зарплат учителям Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Украине учителям не стоит ожидать повышения заработной платы из-за сложной ситуации в государственном бюджете.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область, пишет Укринформ. «Это очень больная проблема… Мы все понимаем, что очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в заведениях среднего, внешкольного, профтехобразования. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побуждать учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная», — сказал Лисовой.

Он отметил, что сегодня более 70% госбюджета тратится на оборону, но когда закончится война, то будет возможность реализовать эту концепцию в первую очередь.

«Нам надо продержаться. Потому что позиция президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом № 1 после обороны. Защитим страну, отразим врага — и переводим образование в приоритет № 1», — сказал министр.

В феврале пресс-служба Министерства финансов информировала, что Украина получила на безвозвратной основе финансовую помощь в размере $760 млн от правительств Японии и Норвегии ($465 млн и $295 млн соответственно). Отмечалось, что средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты, выплаты работникам ГСЧС и оплату труда педагогов.

В 2023 году премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал плановый пересмотр размера зарплаты для учителей в 2024 году. Его планировали в два этапа, в рамках роста минимальной зарплаты: с 1 января — повышение на 10% (до 3195 грн); с 1 апреля — дополнительное повышение на 12% (до 3600 грн). Однако повышения так и не сделали.

УНІАН По материалам:

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