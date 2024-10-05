После повышения военного сбора зарплата учителей снизится: как правительство будет решать проблему — Finance.ua

После повышения военного сбора зарплата учителей снизится: как правительство будет решать проблему Сегодня 09:12 — Казна и Политика

После повышения военного сбора зарплата учителей снизится: как правительство будет решать проблему, Фото: freepik

После повышения военного сбора до 5% зарплата учителей снизится на 3,5%.

Об этом сообщает член комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

Нардеп отметила, что этот вопрос попытаются решить в процессе принятия закона о государственном бюджете на 2025 год.

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«Снижение их зарплат на 3,5% после повышения военного сбора с 1,5% до 5% является проблемным вопросом с учетом невысокого размера таких зарплат, поэтому этот вопрос попытаются решить в процессе принятия закона о государственном бюджете на 2025 год», — говорится в заявлении.

Как правительство будет решать проблему

Одним из возможных инструментов решения этой проблемы, по словам руководителя Минцифры Михаила Федорова, может стать образовательная субвенция.

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Однако нардеп отмечает, что в 2025 году правительство предлагало оставить образовательную субвенцию на уровне 2024 года.

Справка Finance.ua:

Кабмин принял постановление об изменениях в распределении средств на финансирование системы образования — образовательной субвенции. Документ предусматривает прекращение выплат за простой учителям, которые находятся за пределами Украины;

для того чтобы вдвое повысить заработную плату учителям, нужны дополнительные ₴100 миллиардов;



основной объем денег в субвенции направлен на зарплату учителей. В этом году эту субвенцию увеличили на 15,5 миллиарда гривен.



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