Зарплата працівників освіти: як змінювалась оплата праці за останні 5 років — Finance.ua

Зарплата працівників освіти: як змінювалась оплата праці за останні 5 років Сьогодні 09:19

Зарплата працівників освіти: як змінювалась оплата праці за останні 5 років, Фото: freepik

У другому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі гривень, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак зарплати працівників освіти залишаються одними з найнижчих, і найближчим часом не варто очікувати значного підвищення в цій сфері.

«Слово і діло» дослідило , як за останні п’ять років змінювалася середня зарплата освітян, та порівняла її із середньою на ринку праці.

Зарплатні зміни в освіті за останні п’ять років

У першому кварталі 2019 року працівники сфери освіти отримували в середньому 7,4 тисяч гривень, тоді як середня зарплата по економіці становила 9,6 тисяч.

У другому кварталі зарплати вчителів та інших працівників освіти зросли до 8,4 тисяч гривень (середня зарплата по країні була 10,4 тисяч), у третьому кварталі знизилися до 8,1 тисяч (середня по економіці була 10,7 тисяч), наприкінці року зросли до 8,6 тисяч.

Інфографіка: «Слово і діло»

У першому кварталі 2020 року зарплати працівників освіти становили близько 8,4 тисяч гривень, тоді як середня зарплата по Україні — 11 тисяч.

У другому та третьому кварталах зарплата працівників освіти становила 9,3 тисяч та 9,2 тисяч відповідно, а середня зарплата по країні тоді була 10,8 тисяч та 11,8 тисяч.

У четвертому кварталі зарплата зросла до 10,2 тисяч гривень. У середньому по країні тоді отримували 12,8 тисяч.

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У 2021 році, у першому кварталі, у сфері освіти в середньому заробляли 10,8 тисяч гривень, у другому кварталі -12,2 тисяч, у третьому — 11,6 тисяч, у четвертому — 12,7 тисяч.

У цей же час середня зарплата по економіці становила 12,8 тисячі, 13,8 тисяч, 14,2 тисяч та 15,3 тисяч відповідно.

Перші три квартали 2022 року середня зарплата працівників сфери освіти становила 11,4 тисяч, 11,9 тисяч та 11,3 тисяч.

У цілому середня зарплата по країні на той момент кардинально не змінювалася: перший квартал — 14,6 тисяч, другий — 13,7 тисяч, третій — 14,6 тисяч.

У четвертому кварталі 2022-го середня зарплата по країні становила 16,5 тисяч, саме працівників освіти — 13,4 тисяч.

З початку минулого року зарплата працівників освіти стала помітно ще нижчою за середню по країні.

У першому кварталі 2023-го середня зарплата в Україні була 15,4 тисяч гривень, освітян — 11,1 тисяч.

У другому кварталі у сфері освіти в середньому отримували 13 тисяч, у третьому — 12,2 тисяч, у четвертому — 13,5 тисяч.

Середня зарплата по економіці в цей період була 17,2 тисяч, 17,9 тисяч і 19,2 тисяч відповідно.

У першому кварталі 2024-го середня зарплатня у сфері освіти склала 12,6 тисяч гривень, у другому — 15,1 тисяч. У той час як середня по економіці — 18,9 тисяч і 21 тисяча.

Нагадаємо, після підвищення військового збору до 5% зарплата вчителів зменшиться на 3,5%. Нардепка Южаніна зазначила, що це питання спробують вирішити в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.

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