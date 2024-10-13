Зарплата працівників освіти: як змінювалась оплата праці за останні 5 років — Finance.ua

Зарплата працівників освіти: як змінювалась оплата праці за останні 5 років
У другому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі гривень, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак зарплати працівників освіти залишаються одними з найнижчих, і найближчим часом не варто очікувати значного підвищення в цій сфері.
«Слово і діло» дослідило, як за останні п’ять років змінювалася середня зарплата освітян, та порівняла її із середньою на ринку праці.
Зарплатні зміни в освіті за останні п’ять років
У першому кварталі 2019 року працівники сфери освіти отримували в середньому 7,4 тисяч гривень, тоді як середня зарплата по економіці становила 9,6 тисяч.
У другому кварталі зарплати вчителів та інших працівників освіти зросли до 8,4 тисяч гривень (середня зарплата по країні була 10,4 тисяч), у третьому кварталі знизилися до 8,1 тисяч (середня по економіці була 10,7 тисяч), наприкінці року зросли до 8,6 тисяч.
У першому кварталі 2020 року зарплати працівників освіти становили близько 8,4 тисяч гривень, тоді як середня зарплата по Україні — 11 тисяч.
У другому та третьому кварталах зарплата працівників освіти становила 9,3 тисяч та 9,2 тисяч відповідно, а середня зарплата по країні тоді була 10,8 тисяч та 11,8 тисяч.
У четвертому кварталі зарплата зросла до 10,2 тисяч гривень. У середньому по країні тоді отримували 12,8 тисяч.
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У 2021 році, у першому кварталі, у сфері освіти в середньому заробляли 10,8 тисяч гривень, у другому кварталі -12,2 тисяч, у третьому — 11,6 тисяч, у четвертому — 12,7 тисяч.
У цей же час середня зарплата по економіці становила 12,8 тисячі, 13,8 тисяч, 14,2 тисяч та 15,3 тисяч відповідно.
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Перші три квартали 2022 року середня зарплата працівників сфери освіти становила 11,4 тисяч, 11,9 тисяч та 11,3 тисяч.
У цілому середня зарплата по країні на той момент кардинально не змінювалася: перший квартал — 14,6 тисяч, другий — 13,7 тисяч, третій — 14,6 тисяч.
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У четвертому кварталі 2022-го середня зарплата по країні становила 16,5 тисяч, саме працівників освіти — 13,4 тисяч.
З початку минулого року зарплата працівників освіти стала помітно ще нижчою за середню по країні.
У першому кварталі 2023-го середня зарплата в Україні була 15,4 тисяч гривень, освітян — 11,1 тисяч.
У другому кварталі у сфері освіти в середньому отримували 13 тисяч, у третьому — 12,2 тисяч, у четвертому — 13,5 тисяч.
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Середня зарплата по економіці в цей період була 17,2 тисяч, 17,9 тисяч і 19,2 тисяч відповідно.
У першому кварталі 2024-го середня зарплатня у сфері освіти склала 12,6 тисяч гривень, у другому — 15,1 тисяч. У той час як середня по економіці — 18,9 тисяч і 21 тисяча.
Нагадаємо, після підвищення військового збору до 5% зарплата вчителів зменшиться на 3,5%. Нардепка Южаніна зазначила, що це питання спробують вирішити в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.
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