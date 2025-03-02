Должны ли учителя декларировать доходы, полученные от репетиторства — Finance.ua
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Должны ли учителя декларировать доходы, полученные от репетиторства

Личные финансы
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Должны ли учителя декларировать доходы, полученные от репетиторства
Должны ли учителя декларировать доходы, полученные от репетиторства, Фото: freepik
Учителя, преподаватели, которые предоставляли репетиторские услуги учащимся, студентам или дошкольникам, но при этом не зарегистрированы как физические лица-предприниматели, обязаны задекларировать свои доходы.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Какая деятельность относится к репетиторским услугам

В ведомстве отметили, что к репетиторским относятся услуги по выполнению контрольных, курсовых, дипломных работ, подготовка детей к школе, независимому тестированию, поступлению в учебные заведения, обучение по любым предметам и т. д.

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Таким образом, граждане, получавшие в течение 2024 года такие необлагаемые доходы, в обязательном порядке должны подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.
После чего им необходимо уплатить в бюджет начисленный налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор в размере 1,5%.
Декларацию об имущественном положении и доходах можно подать:
  • лично плательщиком или уполномоченным на это лицом;
  • отправить по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
  • отправить в налоговую средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи в порядке, который определен законодательством.
Напомним, в январе этого года заработала программа «Учительская доплата» и педагоги в школах стали получать дополнительную ежемесячную выплату.
Речь идет о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной погрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что воспитатели детсадов, являющихся структурными подразделениями школ, также будут получать с 2025 года «учительскую тысячу». Тысяча гривен — это доплата за неблагоприятные условия труда.
По материалам:
Finance.ua
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