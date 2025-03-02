Должны ли учителя декларировать доходы, полученные от репетиторства — Finance.ua

Должны ли учителя декларировать доходы, полученные от репетиторства Сегодня 13:12 — Личные финансы

Должны ли учителя декларировать доходы, полученные от репетиторства, Фото: freepik

Учителя, преподаватели, которые предоставляли репетиторские услуги учащимся, студентам или дошкольникам, но при этом не зарегистрированы как физические лица-предприниматели, обязаны задекларировать свои доходы.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Какая деятельность относится к репетиторским услугам

В ведомстве отметили, что к репетиторским относятся услуги по выполнению контрольных, курсовых, дипломных работ, подготовка детей к школе, независимому тестированию, поступлению в учебные заведения, обучение по любым предметам и т. д.

Таким образом, граждане, получавшие в течение 2024 года такие необлагаемые доходы, в обязательном порядке должны подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.

После чего им необходимо уплатить в бюджет начисленный налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор в размере 1,5%.

Декларацию об имущественном положении и доходах можно подать:

лично плательщиком или уполномоченным на это лицом;

отправить по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

отправить в налоговую средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи в порядке, который определен законодательством.

Напомним, в январе этого года заработала программа «Учительская доплата» и педагоги в школах стали получать дополнительную ежемесячную выплату.

Речь идет о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной погрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен.

Ранее сообщалось , что воспитатели детсадов, являющихся структурными подразделениями школ, также будут получать с 2025 года «учительскую тысячу». Тысяча гривен — это доплата за неблагоприятные условия труда.

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