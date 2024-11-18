Как делят долги при разводе — Finance.ua

Как делят долги при разводе Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как делят долги при разводе

По Семейному и Гражданскому кодексам все имущество, приобретенное за время супружеской жизни, считается общей собственностью супругов. Так что при разводе делится поровну. С одной стороны, это правило распространяется также на долги, а с другой — кредитные обязательства не всегда ложатся на плечи обоих.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Коваленко

Как делят долги при разводе

В список имущества, которое нужно разделить в соответствии с законом при разводе, входят не только материальные ценности, но и общие права и обязанности.

Ответственные органы должны определить предмет раздела между супругом, а затем установить долю, принадлежащую каждому из супругов.

В случае активного кредитного обязательства обе стороны должны уплатить долг в равных частях. Но из правила существует исключение: важно учесть, на что брались и тратились средства. В зависимости от того, семейный это долг или личный, суд определит, кто его обязан уплатить.

«Если кредит не потрачен на общие нужды или цели семьи, то считается личным. К примеру, жена или муж приобрели в кредит мобильный телефон для собственных нужд — такой кредит будет отнесен к личному, если другая сторона не выступила поручителем», — отметила Екатерина Коваленко.

Также не подлежат разделу долги:

наследственные;

возникшие до момента бракосочетания;

связанные с приватизацией жилья или земельного участка;

полученные без ведома/согласия второго супруга и израсходованные на личные нужды;

полученные после развода;

приобретенные в ходе фактического прекращения семейных отношений между мужем и женой, но до официального оформления документов о разводе.

Выходит, если кредит взяли в интересах семьи, а потратили на собственные прихоти, то долг не становится общей собственностью супругов. В противном случае обязанность вернуть долг по договору ложится на плечи обеих сторон в равных пропорциях — 50/50. Конечно, нужно будет доказать в судебном порядке, что кредит появился без ведома партнера или был использован на нужды, не связанные с семейными.

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