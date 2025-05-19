Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре в 2025 году — Finance.ua
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Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре в 2025 году

Недвижимость
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Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре в 2025 году
Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре в 2025 году, discover.ua
Цены на жилье в Днепре немного упали за последние полгода.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 11 тыс. грн. Двухкомнатной — 15 тыс. грн, трехкомнатной — 16 тыс. грн.
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При этом в Днепре работники в среднем получают 23 тыс. грн в месяц.
Для аренды однокомнатной квартиры в Днепре придется в среднем потратить 48% от зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать 24% дохода.
По статистике, более половины своей зарплаты на аренду жилья в Днепре отдают кассиры (51%), продавцы-консультанты, администраторы, офис-менеджеры (53%), медсестры, упаковщицы (55%), бариста (57%), охранники (76%) и уборщицы (91%). Все остальные отдают за жилье менее половины среднего дохода.

Справка Finance.ua:

  • по данным ЛУН, в 1 квартале 2025 года средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжает расти. Так, например, в Днепре «квадрат» подорожал на 1% за полгода, а его стоимость достигла 45 600 грн;
  • в то же время самую дешевую квартиру на первичке в Днепре можно было приобрести за 1,9 млн;
  • что касается цен на вторичке Днепра, то за полгода они подорожали на 5% - до 45 тыс. грн за двухкомнатную.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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