Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре в 2025 году — Finance.ua

Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре в 2025 году Сегодня 08:31 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре в 2025 году, discover.ua

Цены на жилье в Днепре немного упали за последние полгода.

Аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 11 тыс. грн. Двухкомнатной — 15 тыс. грн, трехкомнатной — 16 тыс. грн.

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При этом в Днепре работники в среднем получают 23 тыс. грн в месяц.

Для аренды однокомнатной квартиры в Днепре придется в среднем потратить 48% от зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать 24% дохода.

По статистике, более половины своей зарплаты на аренду жилья в Днепре отдают кассиры (51%), продавцы-консультанты, администраторы, офис-менеджеры (53%), медсестры, упаковщицы (55%), бариста (57%), охранники (76%) и уборщицы (91%). Все остальные отдают за жилье менее половины среднего дохода.

Справка Finance.ua:

по данным ЛУН, в 1 квартале 2025 года средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжает расти. Так, например, в Днепре «квадрат» подорожал на 1% за полгода, а его стоимость достигла 45 600 грн;

в то же время самую дешевую квартиру на первичке в Днепре можно было приобрести за 1,9 млн;

что касается цен на вторичке Днепра, то за полгода они подорожали на 5% - до 45 тыс. грн за двухкомнатную.

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