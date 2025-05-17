Стоимость аренды жилья выросла: в каких областях самые высокие и самые низкие цены — Finance.ua

Стоимость аренды жилья выросла: в каких областях самые высокие и самые низкие цены Сегодня 11:28 — Недвижимость

Стоимость аренды жилья выросла: в каких областях самые высокие и самые низкие цены

Аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Западные области остаются самыми дорогими регионами для аренды.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В каких областях снимать жилье дороже всего

Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2025 года составила 7 446 гривен. С начала года цены выросли на 3,1%.

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По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 888 гривен (+1,0%).

Львовская область во втором месте. Стоимость выросла на 3,7% до 10833 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8%, до 10 263 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 1,5% до 9777 гривен. Столица сохраняет четвёртое место по стоимости.

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Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Самые низкие цены в Херсонской (3118 гривен), Запорожской (3666 гривен) и Николаевской (3908 гривен) областях.

Напомним, средняя зарплата в Киеве на апрель 2025 года, по данным сайта по поиску работы Work.ua, составляет 27 500 грн. Это самый высокий показатель в Украине. Арендовать однокомнатную квартиру в столице, по данным ЛУН, стоит 17 тыс. грн. Средняя цена на двухкомнатные квартиры — 27 тыс. грн, трехкомнатные — 43 тыс. грн.

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