Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле

Недвижимость
22
Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле
Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле
За последний месяц стоимость аренды квартир в столице выросла на 13,69%, или более чем на 2 500 грн — со средних 18 472 до 21 тыс. грн.
Об этом сообщает M2bomber.
По его данным, за год стоимость аренды жилья в столице выросла еще больше — на 32,39% или более 5 тыс. грн.
А вот за последние 6 месяцев цены на аренду значительно снизились. Удешевление составило 12,45% или почти 3 тыс. грн.
Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 34 228 грн.
То есть разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 23 228 грн — целую квартиру в одном из недешевых районов.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — в среднем 11 тыс. грн. А также:
  • в Днепровском — 14 000 грн;
  • Дарницком — 16 000 грн;
  • Святошинском — 16 250 грн;
  • Оболонском — 17 000 грн;
  • Голосеевском — 18 000 грн;
  • Подольском — 21 150 грн.
Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе — в среднем 34 228 грн. А кроме того:
  • Печерском — 27 500 грн;
  • Соломенском — 25 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В общей сложности, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 11 200 грн. Объявлений по таким ценам насчитывается 10,5%.
Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 тыс. и 20 тыс. грн. Таких объявлений 7,3%.
Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 600 грн. Таких объявлений насчитывается 10,8%.
Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле
Напомним, по данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Закарпатская и Львовская области остаются наиболее дорогими регионами для аренды.
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7413 гривен. С начала года цены выросли на 2,7%.
По статистике ЛУН, рост цен на аренду немного притормозил. Самые высокие арендные ставки в Киеве, Львове и Ужгороде.
Соотношение средней местной заработной платы к средней арендной ставке снизилось почти во всех регионах страны, то есть снимать квартиры стало дешевле.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Присоединиться к будущему
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems