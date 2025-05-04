Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле — Finance.ua

Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле Сегодня 09:15 — Недвижимость

Цены на аренду квартир в Киеве выросли: в каких районах столицы жить дешевле

За последний месяц стоимость аренды квартир в столице выросла на 13,69%, или более чем на 2 500 грн — со средних 18 472 до 21 тыс. грн.

Об этом сообщает M2bomber.

По его данным, за год стоимость аренды жилья в столице выросла еще больше — на 32,39% или более 5 тыс. грн.

А вот за последние 6 месяцев цены на аренду значительно снизились. Удешевление составило 12,45% или почти 3 тыс. грн.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 34 228 грн.

То есть разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 23 228 грн — целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — в среднем 11 тыс. грн. А также:

в Днепровском — 14 000 грн;

Дарницком — 16 000 грн;

Святошинском — 16 250 грн;

Оболонском — 17 000 грн;

Голосеевском — 18 000 грн;

Подольском — 21 150 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе — в среднем 34 228 грн. А кроме того:

Печерском — 27 500 грн;

Соломенском — 25 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В общей сложности, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 11 200 грн. Объявлений по таким ценам насчитывается 10,5%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 тыс. и 20 тыс. грн. Таких объявлений 7,3%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 600 грн. Таких объявлений насчитывается 10,8%.

Напомним, по данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Закарпатская и Львовская области остаются наиболее дорогими регионами для аренды.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7413 гривен. С начала года цены выросли на 2,7%.

По статистике ЛУН, рост цен на аренду немного притормозил. Самые высокие арендные ставки в Киеве, Львове и Ужгороде.

Соотношение средней местной заработной платы к средней арендной ставке снизилось почти во всех регионах страны, то есть снимать квартиры стало дешевле.

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Обозреватель По материалам:

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