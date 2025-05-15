Скільки коштує орендувати квартиру в Києві — Finance.ua

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві

Середня зарплата у Києві на квітень 2025 року, за даними сайту з пошуку роботи Work.ua, становить 27 500 грн. Це найвищий показник в Україні. Орендувати однокімнатну квартиру в столиці, за даними ЛУН, коштує 17 тис. грн. Середня ціна на двокімнатні квартири — 27 тис. грн, трикімнатні — 43 тис. грн.

Про це сказано в статті Finance.ua «У якому великому місті України сьогодні найдешевше орендувати квартиру».

Уявімо, що житло в Києві шукає людина з середнім доходом. Щоб орендувати однокімнатну квартиру, їй доведеться викласти 62% від зарплати. Водночас в пари оренда квартири забиратиме 31% доходу.

За даними ЛУН, менше половини середнього заробітку на оренду однокімнатної квартири в столиці витрачають лише автослюсарі (36%), менеджери з продажу (49%), водії, маркетологи та менеджери з закупівель (47%). Представники інших професій сплачують за оренду 1-кімнатної понад половину своєї зарплати.

Читайте також Скільки коштує орендувати житло у Європі (інфографіка)

Нагадаємо, за даними порталу M2bomber, за останній місяць вартість оренди квартир у столиці зросла на 13,69%, або на понад 2 500 грн — із середніх 18 472 до 21 тис. грн. За рік вартість оренди житла в столиці зросла ще більше — на 32,39%, або понад 5 тис. грн. А ось за останні 6 місяців ціни на оренди значно знизилися. Здешевлення склало 12,45%, або майже 3 тис. грн.

За даними Держстату, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Закарпатська та Львівська області залишаються найдорожчими регіонами для оренди. Найнижчі ціни в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.

Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance. 👉 💰 Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція— подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом:. 👉 Деталі тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.