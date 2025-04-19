Скільки коштує орендувати житло у Європі (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує орендувати житло у Європі (інфографіка) Сьогодні 11:14 — Світ

Скільки коштує орендувати житло у Європі (інфографіка)

Серед усіх європейських столиць найдорожче житло в Лондоні: місячна оренда однокімнатної квартири коштує понад 2 тисячі євро, без урахування комісійних і комунальних платежів. Найвигідніше знімати житло у Скоп’є (Македонія) — лише 250 євро за однушку.

Про вартість оренди квартир у Європі до і після початку повномасштабної війни в Україні розповідає видання «Слово і діло».

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У британській столиці перед повномасштабною війною середня вартість оренди однокімнатної квартири (необлаштованої, у хорошому стані) становила 1 тисячу 775 євро. Тепер ціна оренди зросла до близько 2 тисяч 125 євро (+19,7%).

Ненабагато дешевше коштуватиме оренда квартири в ірландському Дубліні та Люксембурзі — 1 тисяча 925 євро та 1 тисяча 825 євро на місяць. Вартість оренди зросла на 14,9% і 7,4% відповідно порівняно з довоєнним періодом.

У шведському Стокгольмі вартість оренди не дуже змінилася за останні роки — зросла на 4,7%. Однокімнатну квартиру можна зняти за 1 тисячу 675 євро. Майже стільки ж коштує місяць оренди в Амстердамі (Нідерланди) — 1 тисяча 640 євро (+17,1%).

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Близько півтори тисячі коштує оренда однокімнатного житла в Копенгагені (Данія), Рейк’явіку (Ісландія), Осло (Норвегія) та Берні (Швейцарія). Найбільше за час війни подорожчала оренда в Рейк’явіку — на 24,5%.

У Парижі однокімнатна квартира коштує близько 1,3 тисяч на місяць (+4% за час війни). У Лісабоні (Португалія) та Берліні (Німеччина) — близько 1,2 тисяч євро.

Від 1,1 тисячі до 1 тисячі євро коштує оренда житла у Відні (Австрія), Гельсінкі (Фінляндія), Празі (Чехія) та Мадриді (Іспанія). При цьому Гельсінкі — одна з небагатьох європейських столиць, де оренда стала дешевшою — на 4,3%.

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Незначно знизилася вартість оренди також у Римі (Італія) — близько 915 євро на місяць (-1,1%).

Від 900 до 800 євро коштуватиме місячна оренда житла у Белграді (Сербія), Валлетті (Мальта), Загребі (Хорватія) та Вільнюсі (Литва). Найбільше ціни зросли у Вільнюсі та Белграді — майже на третину.

У Будапешті (Угорщина) квартиру можна зняти за 775 євро (+13,1% за час війни), у Таллінні (Естонія) — за 755 євро (+34,8%), у Ризі (Латвія) — за 715 євро (+18,2%), у Варшаві (Польща) — за 665 євро (+27,9%).

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Найбільше за час війни подорожчала оренда квартир у Сараєво (Боснія і Герцеговина) — на 41%. Тепер доведеться платити близько 585 євро на місяць.

Найдешевше знімати однокімнатну квартиру в македонському Скоп’є — 250 євро на місяць. Ціна практично не змінилася останніми роками.

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