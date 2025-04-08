Який податок на дохід з оренди житла в Чехії — Finance.ua
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Який податок на дохід з оренди житла в Чехії

Нерухомість
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Який податок на дохід з оренди житла в Чехії
Який податок на дохід з оренди житла в Чехії
За здавання в оренду нерухомості у цій країні фізичні особи зобов’язані сплачувати податок на прибуток. Його розмір становить:
  • 15% від доходу до 66 412 євро (48-кратний розмір мінімальної зарплати);
  • 23% застосовується до податкової бази понад цей ліміт.
Разом із цим є можливість вирахувати з податкової бази фактичні витрати на квартиру, наприклад, витрати на ремонт. Ті, хто не хоче рахувати і показувати витрати, можуть скористатися спрощеною системою і відняти від загального доходу 30%. Також є можливість отримання податкових пільг.
Що стосується юридичних осіб, то вони сплачують корпоративний податок на прибуток від доходу за оренду за ставкою у розмірі 19%.
Сплачувати податки за дохід від оренди мають всі власники нерухомості в Чехії, зокрема і нерезиденти. Головна умова — заробіток має перевищувати 15 тис. крон (600 євро) за рік. Також всі власники нерухомості в Чехії, незалежно від їхнього громадянства, повинні вчасно платити щорічні податки та комунальні платежі.
Розмір річного податку на нерухомість може змінюватися, адже його щороку переглядають місцеві органи влади у кожному населеному пункті країни. Загалом він може залежати ще й від таких чинників, як тип об’єкта (квартира, приватний будинок, земельна ділянка, комерційне приміщення тощо), площа чи розташування.
Наприклад, річний податок за квартиру площею 60−80 кв. м в Празі може становити близько 50 євро, а за приватний будинок такої ж площі — 100 євро. Разом із тим варто розуміти, що Прагу вважають містом з одним із найвищих податкових ставок.
Якщо ігнорувати сплату річного податку або сплачувати його невчасно, можна натрапити на штраф. Часто його розмір перевищує розмір самого податку. І не дивуйтеся, якщо з вашого рахунку раптово зникнуть кошти — податкова інспекція Чехії має право стягнути заборгованість з будь-якого рахунку боржника на території країни.
Читайте більше про те, скільки там мають платити власники нерухомості, у статті:

Податок на дохід з оренди житла: яка ситуація з цим у Європі та США

За матеріалами:
Finance.ua
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