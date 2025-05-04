Ціни на оренду квартир у Києві зросли: у яких районах столиці жити найдешевше — Finance.ua

Ціни на оренду квартир у Києві зросли: у яких районах столиці жити найдешевше Сьогодні 09:15 — Нерухомість

Ціни на оренду квартир у Києві зросли: у яких районах столиці жити найдешевше

За останній місяць вартість оренди квартир у столиці зросла на 13,69%, або на понад 2 500 грн — із середніх 18 472 до 21 тис. грн.

Про це повідомляє M2bomber.

За його даними, за рік вартість оренди житла в столиці зросла ще більше — на 32,39%, або понад 5 тис. грн.

А ось за останні 6 місяців ціни на оренди значно знизилися. Здешевлення склало 12,45%, або майже 3 тис. грн.

Де винаймати квартиру найдешевше

Загалом, за даними аналітиків, у районах столиці оренда квартир у середньому коштує від 11 000 до 34 228 грн.

Тобто, різниця між найдорожчим та найдешевшим складає 23 228 грн — цілу квартиру в одному з недешевих районів.

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — у середньому 11 тис. грн. А також:

у Дніпровському — 14 000 грн;

Дарницькому — 16 000 грн;

Святошинському — 16 250 грн;

Оболонському — 17 000 грн;

Голосіївському — 18 000 грн;

Подільському — 21 150 грн.

Найдорожче винаймати квартиру у Шевченківському районі — в середньому 34 228 грн. А крім того:

Печерському — 27 500 грн;

Солом’янському — 25 000 грн.

Скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру в Києві

Загалом, за даними аналітиків, 1-кімнатні квартири в Києві найчастіше здають по 11 200 грн. Оголошень з такими цінами налічується 10,5%.

Вартість оренди 2-кімнатних квартир

2-кімнатні квартири у Києві найчастіше здають по 18 тис. та 20 тис. грн. Таких оголошень 7,3%.

Ціна оренди 3-кімнатних квартир

3-кімнатні квартири у столиці найчастіше здають по 30 600 грн. Таких оголошень налічується 10,8%.

Нагадаємо, за даними Держстату, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Закарпатська та Львівська області залишаються найдорожчими регіонами для оренди.

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 413 гривень. З початку року ціни зросли на 2,7%.

За статистикою ЛУН, зростання цін на оренду трішки пригальмувало. Найвищі орендні ставки в Києві, Львові та Ужгороді.

Співвідношення середньої місцевої заробітної плати до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх регіонах країни — тобто винаймати квартири стало дешевше.

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