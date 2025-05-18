Як змінилися ціни на будівельно-монтажні роботи: дані Держстату — Finance.ua
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Як змінилися ціни на будівельно-монтажні роботи: дані Держстату

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Як змінилися ціни на будівельно-монтажні роботи: дані Держстату
Як змінилися ціни на будівельно-монтажні роботи: дані Держстату
Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у січні-березні 2025 року зросли на 6,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомили у Державній службі статистики.
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За даними статвідомства, у першому кварталі 2025 року до першого кварталу 2024-го ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва:
  • у житловому будівництві зростання становило 7,2%;
  • у нежитловому — 7%;
  • в інженерному — 6,3%.
Порівняно попереднім кварталом ціни зросли на 1,9%, 2,1% та 1,9% відповідно.
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У березні-2025 до березня-2024 ціни на будівельні роботи зросли на 6,8%, зокрема у житловому секторі — на 7,1%, нежитловому — на 7,2%, інженерному — 6,4%.
Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1%, 0,7% та 0,6% відповідно.
У 2024 році ціни на будмонтажроботи збільшилися на 7,9% порівняно з попереднім роком, а у 2023-му — виросли на 15,8% до 2022 року.
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Держстат вказав, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення, фактично за три роки великої війни, собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90−115% залежно від класу житла і продовжує зростати донині. Причини — не лише в ціні матеріалів, а в системній нестачі кадрів й кризі постачання ключових позицій.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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