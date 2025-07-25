Квартиры от государства — кто имеет право на социальное жилье
В Украине предусмотрена возможность получить социальное жилье. Это жилье предоставляют людям, у которых нет собственного и не могут сами его приобрести или арендовать. Рассказываем, кто имеет право на социальное жилье в Украине.
Как говорится в законе «О жилом фонде социального назначения», бесплатное социальное жилье доступно для нескольких групп:
- граждане, проживающие в аварийных домах;
- дети-сироты и лишенные родительской опеки;
- лица с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в изоляции;
- граждане, потерявшие жилье в результате катастроф или войны.
Эти категории имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Все остальные попадают в общую очередь и ждут своей очереди, иногда — годами.
Условия получения социального жилья зависят от дохода и площади
Чтобы попасть в реестр кандидатов, гражданин должен отвечать по меньшей мере одному из трех базовых условий:
- Площадь жилья менее 7 кв. м на человека. Это один из главных критериев, подтверждаемый техническим паспортом или выдержкой из реестра недвижимости.
- Совокупный доход семьи меньше прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель ориентировочно составляет около 3200 грн на одного человека. Но на практике учитывается и стоимость аренды в регионе проживания.
- Наличие статуса ВПЛ без наличия жилья. Внутриперемещенные лица имеют право на жилье только при условии, что не владеют какой-либо недвижимостью в пределах контролируемой территории.
В пакет документов, который нужно подать, входят:
- копия паспорта;
- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие доход;
- техническая документация на жилье;
- подтверждение соответствующей категории (справка ВПЛ, медицинское заключение
и т. п.).
Кто имеет льготу на внеочередное социальное жилье
Согласно действующему законодательству, вне очереди получить жилье имеют право следующие группы:
- инвалиды войны;
- участники боевых действий;
- члены семей погибших военных;
- жертвы репрессий и реабилитированные лица;
- пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
- многодетные семьи с пятью и более детьми;
- дети-сироты и лица с инвалидностью с детства;
- граждане, потерявшие жилье в результате стихийного бедствия.
Этим категориям не нужно ждать своей очереди годами — их заявления рассматриваются в первую очередь, и жилье предоставляется при наличии ресурса.
Социальная аренда запрещает перепродажу или передачу
Особенностью социального жилья является то, что оно остается в собственности государства. Человек не становится полноценным владельцем и не может продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать по наследству.
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Единственной законной формой пользования является договор социальной аренды. По этому договору житель имеет право проживать в жилье, оплачивая только коммунальные услуги. Впрочем, ответственность за содержание квартиры в надлежащем состоянии возлагается на самого жителя.
Какие документы нужны для постановки на очередь
Процедура получения социального жилья в 2025 году сохраняет обычный порядок. Для того чтобы стать в очередь, нужно:
- Обратиться в орган местного самоуправления по месту фактического проживания.
- Подать заявление на включение в реестр лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- Добавить документы, подтверждающие причину подачи — справки, выписки, акты
и т. п.
- Предоставить документы о доходах, имуществе, составе семьи.
Следует понимать, что при проверке учитывается вся финансовая информация. Утаивание данных о доходах может стать основанием для отказа в предоставлении жилья или исключения из очереди.
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