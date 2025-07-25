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Квартиры от государства — кто имеет право на социальное жилье

Недвижимость
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Квартиры от государства — кто имеет право на социальное жилье
Квартиры от государства — кто имеет право на социальное жилье
В Украине предусмотрена возможность получить социальное жилье. Это жилье предоставляют людям, у которых нет собственного и не могут сами его приобрести или арендовать. Рассказываем, кто имеет право на социальное жилье в Украине.
Как говорится в законе «О жилом фонде социального назначения», бесплатное социальное жилье доступно для нескольких групп:
  • граждане, проживающие в аварийных домах;
  • дети-сироты и лишенные родительской опеки;
  • лица с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в изоляции;
  • граждане, потерявшие жилье в результате катастроф или войны.
Эти категории имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Все остальные попадают в общую очередь и ждут своей очереди, иногда — годами.

Условия получения социального жилья зависят от дохода и площади

Чтобы попасть в реестр кандидатов, гражданин должен отвечать по меньшей мере одному из трех базовых условий:
  1. Площадь жилья менее 7 кв. м на человека. Это один из главных критериев, подтверждаемый техническим паспортом или выдержкой из реестра недвижимости.
  2. Совокупный доход семьи меньше прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель ориентировочно составляет около 3200 грн на одного человека. Но на практике учитывается и стоимость аренды в регионе проживания.
  3. Наличие статуса ВПЛ без наличия жилья. Внутриперемещенные лица имеют право на жилье только при условии, что не владеют какой-либо недвижимостью в пределах контролируемой территории.
В пакет документов, который нужно подать, входят:
  • копия паспорта;
  • справка о составе семьи;
  • документы, подтверждающие доход;
  • техническая документация на жилье;
  • подтверждение соответствующей категории (справка ВПЛ, медицинское заключение и т. п.).

Кто имеет льготу на внеочередное социальное жилье

Согласно действующему законодательству, вне очереди получить жилье имеют право следующие группы:
  • инвалиды войны;
  • участники боевых действий;
  • члены семей погибших военных;
  • жертвы репрессий и реабилитированные лица;
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
  • многодетные семьи с пятью и более детьми;
  • дети-сироты и лица с инвалидностью с детства;
  • граждане, потерявшие жилье в результате стихийного бедствия.
Этим категориям не нужно ждать своей очереди годами — их заявления рассматриваются в первую очередь, и жилье предоставляется при наличии ресурса.

Социальная аренда запрещает перепродажу или передачу

Особенностью социального жилья является то, что оно остается в собственности государства. Человек не становится полноценным владельцем и не может продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать по наследству.
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Единственной законной формой пользования является договор социальной аренды. По этому договору житель имеет право проживать в жилье, оплачивая только коммунальные услуги. Впрочем, ответственность за содержание квартиры в надлежащем состоянии возлагается на самого жителя.

Какие документы нужны для постановки на очередь

Процедура получения социального жилья в 2025 году сохраняет обычный порядок. Для того чтобы стать в очередь, нужно:
  1. Обратиться в орган местного самоуправления по месту фактического проживания.
  2. Подать заявление на включение в реестр лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
  3. Добавить документы, подтверждающие причину подачи — справки, выписки, акты и т. п.
  4. Предоставить документы о доходах, имуществе, составе семьи.
Следует понимать, что при проверке учитывается вся финансовая информация. Утаивание данных о доходах может стать основанием для отказа в предоставлении жилья или исключения из очереди.
По материалам:
Novyny.live
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