Квартиры от государства — кто имеет право на социальное жилье 25.07.2025, 08:04 — Недвижимость

Квартиры от государства — кто имеет право на социальное жилье

В Украине предусмотрена возможность получить социальное жилье. Это жилье предоставляют людям, у которых нет собственного и не могут сами его приобрести или арендовать. Рассказываем, кто имеет право на социальное жилье в Украине.

бесплатное социальное жилье доступно для нескольких групп: Как говорится в законе «О жилом фонде социального назначения»,

граждане, проживающие в аварийных домах;

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

лица с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в изоляции;

граждане, потерявшие жилье в результате катастроф или войны.

Эти категории имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Все остальные попадают в общую очередь и ждут своей очереди, иногда — годами.

Условия получения социального жилья зависят от дохода и площади

Чтобы попасть в реестр кандидатов, гражданин должен отвечать по меньшей мере одному из трех базовых условий:

Площадь жилья менее 7 кв. м на человека. Это один из главных критериев, подтверждаемый техническим паспортом или выдержкой из реестра недвижимости. Совокупный доход семьи меньше прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель ориентировочно составляет около 3200 грн на одного человека. Но на практике учитывается и стоимость аренды в регионе проживания. Наличие статуса ВПЛ без наличия жилья. Внутриперемещенные лица имеют право на жилье только при условии, что не владеют какой-либо недвижимостью в пределах контролируемой территории.

В пакет документов, который нужно подать, входят:

копия паспорта;

справка о составе семьи;

документы, подтверждающие доход;

техническая документация на жилье;

подтверждение соответствующей категории (справка ВПЛ, медицинское заключение и т. п. ).

Кто имеет льготу на внеочередное социальное жилье

Согласно действующему законодательству, вне очереди получить жилье имеют право следующие группы:

инвалиды войны;

участники боевых действий;

члены семей погибших военных;

жертвы репрессий и реабилитированные лица;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи с пятью и более детьми;

дети-сироты и лица с инвалидностью с детства;

граждане, потерявшие жилье в результате стихийного бедствия.

Этим категориям не нужно ждать своей очереди годами — их заявления рассматриваются в первую очередь, и жилье предоставляется при наличии ресурса.

Социальная аренда запрещает перепродажу или передачу

Особенностью социального жилья является то, что оно остается в собственности государства. Человек не становится полноценным владельцем и не может продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать по наследству.

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Единственной законной формой пользования является договор социальной аренды. По этому договору житель имеет право проживать в жилье, оплачивая только коммунальные услуги. Впрочем, ответственность за содержание квартиры в надлежащем состоянии возлагается на самого жителя.

Какие документы нужны для постановки на очередь

Процедура получения социального жилья в 2025 году сохраняет обычный порядок. Для того чтобы стать в очередь, нужно:

Обратиться в орган местного самоуправления по месту фактического проживания. Подать заявление на включение в реестр лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Добавить документы, подтверждающие причину подачи — справки, выписки, акты и т. п. Предоставить документы о доходах, имуществе, составе семьи.

Следует понимать, что при проверке учитывается вся финансовая информация. Утаивание данных о доходах может стать основанием для отказа в предоставлении жилья или исключения из очереди.

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