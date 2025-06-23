Toyota повысит цены на автомобили в США — Bloomberg
Компания Toyota Motor повысит цены на некоторые автомобили, которые она продает в Соединенных Штатах, более чем на 200 долларов, начиная со следующего месяца.
Об этом сообщает Bloomberg.
Цены на некоторые модели марок Toyota и Lexus возрастут в среднем на 270 и 208 долларов соответственно, сообщил в субботу в электронном письме представитель японского автопроизводителя Нобу Сунага.
Этот шаг является частью регулярного просмотра. Новые цены определяются на основе таких факторов как рыночные условия и конкуренция, сказал Сунага, не предоставляя дополнительных подробностей.
Пересмотр состоялся после того, как Mitsubishi Motors Corp. объявила о повышении цен в США на три модели этого месяца. Этот автопроизводитель также ссылался на регулярную корректировку с учетом инфляции.
Японские автопроизводители в значительной степени зависят от импорта поставок на рынок США и борются с последствиями пошлин президента Дональда Трампа на импортные автомобили и запчасти.
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