Toyota повысит цены на автомобили в США — Bloomberg Сегодня 22:10 — Личные финансы

Toyota повысит цены на автомобили в США — Bloomberg

Компания Toyota Motor повысит цены на некоторые автомобили, которые она продает в Соединенных Штатах, более чем на 200 долларов, начиная со следующего месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на некоторые модели марок Toyota и Lexus возрастут в среднем на 270 и 208 долларов соответственно, сообщил в субботу в электронном письме представитель японского автопроизводителя Нобу Сунага.

Этот шаг является частью регулярного просмотра. Новые цены определяются на основе таких факторов как рыночные условия и конкуренция, сказал Сунага, не предоставляя дополнительных подробностей.

Пересмотр состоялся после того, как Mitsubishi Motors Corp. объявила о повышении цен в США на три модели этого месяца. Этот автопроизводитель также ссылался на регулярную корректировку с учетом инфляции.

Японские автопроизводители в значительной степени зависят от импорта поставок на рынок США и борются с последствиями пошлин президента Дональда Трампа на импортные автомобили и запчасти.

УНН По материалам:

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