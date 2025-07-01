Правительство спрогнозировало курс доллара до 2028 года — Finance.ua
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Правительство спрогнозировало курс доллара до 2028 года

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Правительство спрогнозировало курс доллара до 2028 года
Правительство спрогнозировало курс доллара до 2028 года
В Бюджетной декларации на 2026−2028 годы Кабинет министров прогнозирует умеренное повышение курса доллара. Такой сценарий возможен при существенном улучшении ситуации безопасности с 2026 года.
Об этом говорится в постановлении правительства № 774 от 27 июня 2025 года, на которое ссылается РБК-Украина.
Согласно базовому прогнозу, средний курс доллара составит:
  • 2026 год — 44,7 грн (на декабрь — 44,8 грн);
  • 2027 год — 45,2 грн (на декабрь — 45,3 грн);
  • 2028 год — 45,6 грн (на декабрь — 45,8 грн).
В бюджетной декларации отмечается, что валютный рынок находится под контролем. Так, в мае 2025 года среднемесячный курс составлял 41,5 грн за доллар и 40,2 грн за доллар в среднем за 2024 год.
По состоянию на конец мая 2025 года международные резервы Украины достигли 44,5 млрд долларов США, что является рекордным показателем.

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По сравнению с прошлогодней Бюджетной декларацией на 2025−2027 годы, ожидания курса доллара изменились:
  • в прошлом году правительство прогнозировало курс в 2025 году — 45,0 грн (на декабрь — 45,6 грн);
  • в 2026 году — 46,5 грн (45,9 грн на декабрь);
  • в 2027 году — 46,4 грн (46,2 грн на декабрь).
Напомним, Кабинет министров также предлагает повысить прожиточный минимум в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет 2920 гривен. В последующие годы его планируют повысить:
  • в 2026 году на 8,6%, до 3171 грн;
  • в 2027 году на 5,9%, до 3358 грн;
  • в 2028 году на 5,3%, до 3536 грн.
По данным НБУ, бизнес, банкиры, домохозяйства и аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующего года. Финансовые аналитики в мае 2025 года оценили возможный курс доллара через 12 месяцев на уровне 44,47. Это несколько ниже, чем в предыдущем опросе за апрель (44,75 грн.). Среди домохозяйств ожидания несколько изменились в сторону обесценивания гривны. Если в апреле население прогнозировало курс на уровне 42,50 грн/доллар, то в мае уже 43,10 грн/доллар.
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По материалам:
РБК-Україна
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