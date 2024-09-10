Дефицит в 500 миллиардов: премьер сказал, как правительство планирует дофинансировать ВСУ — Finance.ua

Дефицит в 500 миллиардов: премьер сказал, как правительство планирует дофинансировать ВСУ Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Дефицит в 500 миллиардов: премьер сказал, как правительство планирует дофинансировать ВСУ

Дефицит в 500 млрд грн правительство надеется закрыть благодаря перевыполнению плана по налогам и платежам в этом году, экономии на обслуживании внешнего долга и заимствованиям на внутреннем рынке.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

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«Цифра в 500 млрд грн, которая озвучена и подана, — это тот дефицит военного бюджета, который нам нужно профинансировать до конца года. Партнеры не дают средств на Вооруженные силы, мы должны финансировать это самостоятельно. И мы находим ресурсы и финансовые инструменты для этого», — сказал Шмыгаль.

Сегодня в Украине наблюдается перевыполнение плана по сбору налогов и платежей в бюджет. На сегодняшний день, по словам Шмыгаля, речь уже идет о 75 млрд грн.

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«Собственно, это первый кирпичик, который формирует эти 500 миллиардов. Вторая часть — это наша экономия на обслуживании внешнего долга в этом году. Благодаря проведенным переговорам и достигнутым договоренностям мы сэкономили 64 млрд гривен», — сказал премьер-министр.

Еще одним источником покрытия дефицита бюджета являются внутренние заимствования на рынке, которые запланированы на уровне 220 млрд грн.

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«Сейчас в процессе переговоры с нашими банками, которые имеют больший ресурс ликвидности и готовы ссудить государству немного больше», — подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, он упомянул о предложении по увеличению военного сбора и его «справедливому распределению» между украинцами, о чем продолжаются дискуссии. А также о том, что на следующий год Украина рассчитывает получить доступ к 50 млрд долларов конфискованных российских активов, которые будут служить своеобразной подушкой безопасности для финансирования дефицита бюджета.

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«Конечно, мы не смотрим только на этот год. Эти изменения, конечно же, в первую очередь призваны обеспечить бюджетную и макрофинансовую стабильность в следующем году. Этот год мы пройдем, найдем, где перенять, как перекредитоваться. Есть у нас и такой инструмент, как авансы, о котором не следует забывать. Поэтому на этот год у нас есть определенный оптимизм», — подчеркнул глава правительства.

Эмиссия гривны, по словам Шмыгаля, не предусмотрена.

Укрінформ По материалам:

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