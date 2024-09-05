Бизнес предлагает найти альтернативу повышению налогов — Finance.ua

Бизнес предлагает найти альтернативу повышению налогов Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Бизнес предлагает найти альтернативу повышению налогов

Бизнес верит, что борьба с теневой экономикой является все же лучшим альтернативным вариантом наполнения бюджета, чем увеличение налогов.

Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).

Понимая, что общие дополнительные потребности бюджета составляют 500 млрд гривен из-за роста расходов на оборону — бизнес все же считает решение не рассматривать законопроект № 11 416-д об увеличении налогов взвешенным и рациональным.

«Ведь сейчас все бремя вследствие предложенного повышения налогов ложится на добропорядочный бизнес. Это, очевидно, может оказать сокрушительное влияние на бизнес и экономику страны», — сказано в заявлении ЕБА.

Что предлагает бизнес

Представители ЕБА уверены, что сейчас нужно пристальное внимание обращать на вещи, являющиеся источником нечестных и неравных правил игры в стране. Речь идет о теневой экономике, где, по оценкам экспертов, и находятся миллиарды недополученных гривен в бюджет.

«А здесь, собственно, нужны и решения, касающиеся реформирования таможни, и эффективной работы правоохранительных органов (которые были бы честным и прозрачным инструментом контроля, а не механизмом давления, прежде всего, на добропорядочный бизнес), и начало нормальной работы Бюро экономической безопасности и т. п. «, — добавляют в ассоциации.

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Кроме того, нужны решения, способствующие урегулированию проблемы теневой занятости — вопрос зарплат в конвертах и ​​т.д.

Также следует пересмотреть предложенный механизм налогообложения рынка автомобилей, в частности, оценить фискальный эффект от налогообложения операций в сегменте подержанных авто, усилить борьбу с серыми схемами в сфере электронной торговли и т. д.

Экономический эффект от увеличения налогов

В ЕБА отметили, что бизнесу было бы полезно увидеть расчеты и экономический эффект от увеличения налогов — не ограничиваясь лишь объемом ожидаемых налоговых поступлений, а посмотреть, каким, по оценкам чиновников, может быть общее влияние на страну и ее экономику, потенциальные инвестиции, дальнейшую работу бизнеса.

Ведь, по мнению сообщества, решение об увеличении налогов может привести не к увеличению поступлений в бюджет, а к сворачиванию бизнеса, что, собственно, повлечет за собой обратную реакцию и по отношению к бюджету нашего государства.

Сообщество призывает еще раз тщательно проанализировать возможные источники наполнения бюджета страны с предложениями, на какие аспекты было бы целесообразно, по мнению бизнеса, обратить внимание.

Справка Finance.ua

на пленарном заседании 3 сентября Верховная Рада не смогла принять в качестве основы законопроект о повышении налоговых ставок (№ 11 416д);

Кабинет Министров в июле внес в Совет законопроект № 11 416 об увеличении расходов госбюджета-2024 на 434,6 млрд грн. Согласно документу, предполагалось, что эти расходы будут обеспечены на 214,5 млрд грн дополнительными доходами и на 220,1 млрд грн дополнительным финансированием: 160,2 млрд грн от увеличения продаж ОВГЗ банкам и 59,8 млрд грн от сокращения платежей по погашению госдолга.

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