Как изменятся налоги с октября — Finance.ua

Как изменятся налоги с октября Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Как изменятся налоги с октября

С октября 2024 года в Украине планируется ввести широкий пакет налоговых изменений, касающихся бизнеса и физических лиц — наемных работников и ФЛП. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению парламентом уже на этой пленарной неделе — в период с 3 по 5 сентября.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина

Читайте также Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от законопроекта о повышении налогов

29 августа комитет рекомендовал к одобрению в первом чтении законопроект № 11 416-д . Документ, в частности, предусматривает повышение:

военного сбора с 1,5 до 5%;

введение 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы;

10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й групп.

Также предусмотрено повышение ставки налога для финансовых учреждений, отличных от банков, с 18 до 25%. Налог начнет взыматься по результатам работы финучреждений в 2025 году и дальше.

Вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим (за каждую АЗС). В частности:

в размере 60 тыс. грн при реализации двух и более видов горючего;

30 тыс. грн при реализации исключительно сжиженного газа;

45 тыс. грн — если доля реализации сжиженного газа в общем объеме реализованного горючего в течение месяца составляет 50% и более.

Читайте также В МВФ объяснили, почему Украина должна повысить налоги

Для АЗС, где параллельно осуществляется торговля алкоголем и табаком, установлены более высокие ставки:

80 тыс. грн — в случае реализации двух и более видов горючего;

40 тыс. грн — в случае реализации исключительно сжиженного газа;

60 тыс. грн — если доля газа в общем объеме реализуемого горючего составляет 50% и более.

Кроме того, законопроектом предусмотрено изменение налогового периода с квартального на месячный для подачи в контролирующие органы налогового расчета сумм доходов.

Напомним, начальная редакция законопроекта, разработанная правительством и зарегистрированная в парламенте 18 июля, предусматривала среди прочего введение военного сбора на роскошь. В частности, 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости за год; 15% от стоимости покупки нового авто; 30% от стоимости реализуемых ювелирных изделий; 5% стоимости банковских металлов при покупке у банков. Все эти предложения не вошли в финальную редакцию законопроекта.

Читайте также Гетманцев оценил масштаб теневой экономики: сколько налогов не получает бюджет

Также в законопроект не вошли нормы о повышении ставки налога на доходы банков до 50% и введении военного сбора с оборота бизнеса в размере 1%.

В окончательной редакции, вынесенной на первое чтение, не были учтены предложения повышения ставки НДС. Вместе с тем, утверждают в профильном парламентском комитете, возможное введение 50% налога на доходы банков и повышенной ставки НДС может быть рассмотрено ко второму чтению законопроекта в Раде.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.