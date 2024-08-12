Гетманцев оценил масштаб теневой экономики: сколько налогов не получает бюджет — Finance.ua

Гетманцев оценил масштаб теневой экономики: сколько налогов не получает бюджет
Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что детенизация экономики является резервом, который можно использовать вместо повышения налогов.
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Как отметил Гетманцев, теневая экономика формировалась в Украине 30 лет, соответственно недостаточно года или двух, чтобы ее вывести из тени.
Нардеп подчеркнул, что во время дискуссий в возглавляемом им Комитете бизнес-ассоциации отмечают, что детенизация экономики является тем резервом, который можно использовать вместо повышения налогов.
«Я могу с этим согласиться. По нашим подсчетам, в тени сейчас до 500 млрд грн налогами, а если их перевести в бюджет, то это, безусловно, решит все вопросы», — заявил Гетманцев.
Он добавил, что сейчас идет детенизация торговли по всей стране.
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«Работа идет. У нас есть и перевыполнение поступлений от НДС, сравнивая с мирным 2021 годом и предыдущими годами. У нас есть детенизация торговли в целом по всей стране. У нас идет детенизация рынка топлива, рынка электроники, рынка ювелирных изделий, то есть очень большое количество рынков, где мы побеждаем тень», — убежден Гетманцев.
В качестве примера он привел кейс детенизации на рынке табачных изделий.
«Отечественные так называемые серые товаропроизводители, которые позволяли себе продавать табак без акцизных марок, с мая уже не работают. Нам БЭБ докладывало об этом. Мы имеем с этого рынка, если сравнить год к году, более 30% поступлений плюсом в государственный бюджет от акциза за два месяца. Поэтому работа продолжается», — подчеркнул Гетманцев.
В каких отраслях уже есть результат борьбы с «серыми» и «черными» схемами
По словам Гетманцева, в последнее время на слуху есть около десятка «серых» и «черных» схем по уплате налогов и ведению бизнеса, которые постепенно выжимаются из жизни украинцев.
«Согласен, что из-за сопротивления разнообразных кланов, паразитировавших на этих схемах последние 30+ лет, процесс по уничтожению кормовой базы теневой экономики идет не так быстро, как хотелось бы, но эти изменения неотвратимы и будут лишь усиливаться в ходе переговоров и выполнения условий о вступлении в ЕС», — отметил глава налогового комитета.
Вот несколько примеров, где можно увидеть результат:
Ликеро-водочная отрасль. Налоговая эффективность по НДС по ее предприятиям за три года выросла более чем в полтора раза. Есть предприятия, где налоговая нагрузка увеличилась вдвое, у некоторых — с нуля до самого высокого уровня.
Ювелирная промышленность — год к году можно увидеть увеличение этого показателя в 2,2 раза.
Рынок горючего, табачных изделий, игорный бизнес — вынужден начинать работать по-честному, по закону.
Рынок электроники — там годами привыкли продавать дорогие бренды через ФЛП, минимизируя налоги, однако ситуация идет на улучшение.
В итоге Гетманцев заявил, что намеренно не называет полные названия упомянутых компаний и других, работающих по подобным схемам, ведь рассчитывает, что они, имея многомиллионные обороты, изменят свое поведение.
«Если нет — у государства достаточно инструментов, чтобы приводить тех, кто не хочет жить по европейским стандартам ведения бизнеса, в сознание, последовательно закрывая те щели, которые еще остаются для того, чтобы крупные компании маскировались под малый бизнес, действуя в ущерб интересам государства «, — подчеркнул глава налогового комитета ВР.
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