В Минэкономики подсчитали, какая часть украинской экономики находится «в тени» — Finance.ua

В Минэкономики подсчитали, какая часть украинской экономики находится «в тени» Сегодня 15:05 — Казна и Политика

В Минэкономики подсчитали, какая часть украинской экономики находится «в тени»

По подсчетам Министерства экономики, 40% украинской экономики находится «в тени».

Об этом на брифинге в среду сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, это касается и аграрного сектора и экспорта аграрной продукции. Законы, которые подписал Президент Украины Владимир Зеленский, направленные на борьбу с «черным зерном» и невозвратом валютной выручки, позволят больше контролировать вопрос возврата валютной выручки от аграрной продукции.

«Я думаю, что по последним цифрам „серого“ экспорта зерна вам могут дать экспертную оценку только наши зернотрейдеры, но понятно, что есть доля. Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% - это потенциальная цифра нахождения экономики „в тени“. Я думаю очевидно, что это касается аграрного сектора, экспорта аграрной продукции в том числе. Поэтому закон, который подписал Президент, как раз должен дать возможность больше контролировать вопрос возврата валютной выручки от аграрной продукции», — сказала Свириденко.

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Министр отметила, что в последние полгода сдвиги уже есть в цифрах в возврате валютной выручки.

«Но посмотрим в динамике. Надеемся, что у нас до конца года ситуация улучшится», — добавила она.

Свириденко отметила, что это важно тем, что если не возвращена валютная выручка, то это ставит под угрозу финансирование государственного бюджета.

Справка Finance.ua:

ранее глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что в тени экономики Украины находится не менее 1,5 трлн грн. Из них 500−600 млрд — могли бы поступить в бюджет. Но вывести эти средства из тени — это дело не на один год. Однако государство постепенно идет к отбеливанию целых отраслей, и эта работа ведет к увеличению поступлений в бюджет;

государство пытается вывести рынки из тени и создать равные условия ведения хозяйства для всех. Это удалось сделать с торговлей золотыми изделиями и в топливной отрасли.

УНН По материалам:

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