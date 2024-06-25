Детенизация экономики помогает финансировать армию, но недостаточно — Гетманцев Сегодня 16:48

Детенизация экономики помогает финансировать армию, но недостаточно — Гетманцев

Детенизация экономики в этом году покрыла часть недофинансирования армии, но не столько, сколько нужно.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в телеэфире.

«Действительно есть недофинансирование армии, но часть этого недофинансирования покрывается за счет теневой экономики — 60 миллиардов гривен. Это не столько, сколько нужно для армии, но это очень большие деньги», — заявил он.

По мнению Гетьманцева, эти средства раньше «были в карманах мошенников». И благодаря тому, что налоговики жестко относились к злоупотреблению с налогом на добавленную стоимость, на таможне, рынках подакцизных товаров, это позволяет существенно увеличить поступления.

Справка Finance.ua:

Напомним, в финансовом комитете Рады в ближайшее время ожидают от правительства предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.

Пока неизвестно, какими будут новые ставки налога на добавленную стоимость и военный сбор.

Национальная стратегия доходов на первом этапе не предполагала повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должна иметь ответ», говорит министр финансов Сергей Марченко.



Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.