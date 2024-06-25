Детенизация экономики помогает финансировать армию, но недостаточно — Гетманцев — Finance.ua
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Детенизация экономики помогает финансировать армию, но недостаточно — Гетманцев

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Детенизация экономики помогает финансировать армию, но недостаточно — Гетманцев
Детенизация экономики помогает финансировать армию, но недостаточно — Гетманцев
Детенизация экономики в этом году покрыла часть недофинансирования армии, но не столько, сколько нужно.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в телеэфире.
«Действительно есть недофинансирование армии, но часть этого недофинансирования покрывается за счет теневой экономики — 60 миллиардов гривен. Это не столько, сколько нужно для армии, но это очень большие деньги», — заявил он.
По мнению Гетьманцева, эти средства раньше «были в карманах мошенников». И благодаря тому, что налоговики жестко относились к злоупотреблению с налогом на добавленную стоимость, на таможне, рынках подакцизных товаров, это позволяет существенно увеличить поступления.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в финансовом комитете Рады в ближайшее время ожидают от правительства предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.
  • Пока неизвестно, какими будут новые ставки налога на добавленную стоимость и военный сбор.
  • Национальная стратегия доходов на первом этапе не предполагала повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должна иметь ответ», говорит министр финансов Сергей Марченко.
По материалам:
Економічна Правда
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