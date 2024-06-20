Как повлияет на «теневую» экономику ограничение банковских переводов — Finance.ua
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Как повлияет на «теневую» экономику ограничение банковских переводов

Финтех и Карты
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Как повлияет на «теневую» экономику ограничение банковских переводов
Как повлияет на «теневую» экономику ограничение банковских переводов
Национальный банк Украины готовит проект решения об ограничении карточных переводов и вводе предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.
Об этом сказано в статье Finance.ua Ограничение банковских переводов от НБУ: как это повлияет на экономику.
Рассматривая соответствующее решение, в НБУ аргументировали его желанием ударить по «теневой» экономике (в частности, по игорному бизнесу. — Ред.).

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Как заявил на встрече с представителями СМИ заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, в НБУ подсчитали, что такие лимиты операций не повлияют на деятельность 95−98% клиентов банков. В то же время проводить теневые платежи злоумышленникам, использующим карты физлиц, например, для неуплаты налогов и другой преступной деятельности, станет сложнее и дороже.
Кстати, само решение сначала задумывалось Нацбанком для борьбы с переводами через карты подставных физических лиц (т.н. «дропов» или «денежных мулов». — Ред.).
По данным НБУ, объемы подобных переводов, выполняющих роль денежного обеспечения теневой экономики, могут составлять миллиарды гривен.

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При этом используются карты физических лиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные. Затем через эти карты проводятся нехарактерные для этих клиентов платежные операции на миллионы гривен в день.
В НБУ считают, что установка лимитов на исходящие P2P-переводы исключит возможность использования преступной схемы с помощью дропов, что вернет в бюджет около 1 млрд грн ежемесячно.

Справка Finance.ua:

  • В мае этого года Национальный банк Украины объявил, что введет ограничения на перевод средств с карты на карту 30 операциями в месяц. Это относится только к исходящим переводам, принимать можно будет неограниченное количество переводов. Сейчас рабочий вариант — 30 исходящих переводов в месяц и 100 000 грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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