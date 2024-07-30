Минфин о «тенизации» от новых налогов: надеемся, бизнес сделает верный выбор — Finance.ua

Минфин о «тенизации» от новых налогов: надеемся, бизнес сделает верный выбор Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Министерство финансов признает риск увеличения теневой экономики в связи с повышением налогов, но надеется, что бизнес сделает верный выбор.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК.

«Вопрос „тени“ всегда возникает, когда речь идет о повышении ставок налогов. Вместе с тем, надеемся, что между неуплатой налогов и необходимостью обеспечить безопасность страны бизнес сделает верный выбор», — заявил он.

Марченко отметил, что повышение налогов является необходимым шагом для обеспечения финансирования сектора безопасности и обороны.

«Нам нужен ресурс для сектора безопасности и обороны, чтобы Вооруженные силы могли продолжать эффективно воевать», — объяснил он.

По его словам, предложенные изменения достаточно мягкие, учитывая потребности бюджета на год в размере 2 триллионов гривен.

«Если бизнес хочет работать в Украине под украинским флагом, то именно сейчас пора осознать, что вопрос безопасности должен быть решен за счет увеличения налогов», — добавил министр.

Економічна Правда По материалам:

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