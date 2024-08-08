Гетманцев: после детенизации отрасль алкогольных напитков увеличила уплату налогов на 20% — Finance.ua

Гетманцев: после детенизации отрасль алкогольных напитков увеличила уплату налогов на 20% Сегодня 20:21

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Несмотря на яростное сопротивление «черного рынка», меры по детенизации рынка алкогольных напитков дают положительный результат, в том числе в виде поступлений в бюджет.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Уплата платежей компаниями отрасли в бюджет за 7 месяцев 2024 года выросла почти на 20% по отношению к 7 месяцам 2023 года (+1,1 млрд гривен).

Прослеживается и рост налоговой эффективности по НДС. С учетом последних итогов декларирования НДС, налоговая эффективность по отрасли в 2024 году составляет 7,12%, что больше, чем в прошлом году на 1,5 процентных пункта (5,62%) (справочно: в мирном 2021 году налоговая эффективность составила 5,16%).

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Существенно возросли и поступления акцизного налога с производимой в Украине ликероводочной продукции. За 7 месяцев 2024 года в бюджет поступило на 0,5 млрд грн больше (+10,8%) фактических поступлений за аналогичный период прошлого года.

Объемы производства в I полугодии 2024 года увеличились на 8,3% до 13,4 млн дал с 12,3 млн дал в I полугодии 2023 года (в I полугодии «мирного» 2021 года -12,05 млн дал).

Произошел и рост на 29,1% выручки РРО/ПРРО в I полугодии 2024 года по сравнению с I полугодием 2023 года.

«Следует отметить, что начинают платить налоги даже те плательщики отрасли, которые раньше не платили ни одной гривны, несмотря на то, что осуществляли свою деятельность. Указанные результаты достигнуты благодаря усилению контроля за производством подакцизных товаров, проведению постоянного анализа работы лицензиатов, хронометражных наблюдений за производственными процессами и контроля за рознично-оптовым оборотом и, как следствие, прекращение действующих схем уклонения от уплаты налогов», — написал он.

Справка Finance.ua:

Волатильность на валютном рынке и девальвационное давление на гривну выросли. Спрос на валюту в наличном и безналичном сегменте существенно преобладает над предложением, в т. ч. под влиянием большей валютной либерализации, постепенно проводимой Национальным банком.

За семь месяцев 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса составили 9,8 млрд грн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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