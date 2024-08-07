Гетманцев рассказал о ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцы — Finance.ua

Гетманцев рассказал о ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцы Сегодня 13:00 — Валюта

Гетманцев рассказал о ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцы

Волатильность на валютном рынке и девальвационное давление на гривну выросли. Спрос на валюту в наличном и безналичном сегменте существенно превосходит предложение, в т. ч. под влиянием большей валютной либерализации, окончившейся Национальным банком.

Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

О причинах

По его словам, это прежде всего отражение меньших объемов внешнего финансирования и соответственно состояния платежного баланса. За 7 месяцев прошлого года внешнее финансирование бюджета составило 25,3 млрд долл., за 7 месяцев текущего года — 16 млрд долл. За первую половину прошлого года небольшой профицит платежного баланса на уровне 7,8 млрд долл., тогда как в этом году — дефицит в 2,5 млрд долл.

Благодаря ранее накопленным международным резервам и валютным интервенциям НБУ темпы снижения официального курса остаются умеренными и контролируемыми.

В то же время, эффективный курс в рамках управляемого плавания сам по себе выполняет роль буфера, защищающего резервы от их сильного «сжигания». Напомним, прогнозный средний официальный курс, который закладывало правительство при составлении проекта бюджета на этот год — 40,7 грн/долл., что соответствует девальвации на 10% в течение года

За январь-июль гривна по среднему курсу девальвировала на 6,9% против аналогичного периода прошлого года (в то время как по плану должна была девальвировать на 5,8%).

Следовательно, текущие темпы снижения среднего официального курса немного больше расчетных, но отклонения незначительны.

Что дальше

«При оценке курсовых перспектив следует смотреть на фундаментальные показатели платежного баланса, которые по оценке НБУ должны несколько улучшиться во второй половине этого года (против первого полугодия). Учитывая ожидаемое увеличение поступлений внешнего финансирования в августе-декабре, накануне начала поступлений бюджетной помощи США на 7,8 млрд долл. (первый транш которого на 3,9 млрд долл. мы уже получили), ситуация на валютном рынке в ближайшие месяцы будет иметь больше потенциал для выравнивания и стабилизации», — резюмировал он.

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