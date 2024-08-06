Финансового «апокалипсиса» не будет — Гетманцев прокомментировал панику на фондовых рынках Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

Финансового «апокалипсиса» не будет — Гетманцев прокомментировал панику на фондовых рынках

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев считает, что паника на мировых фондовых рынках не означает финансовый «конец света».

Напомним, 5 августа, по данным Bloomberg , индекс Magnificent Seven (крупнейшие технологические компании) открылся с понижением примерно на 9%, что является наихудшим падением за день с 2015 года. В Токио Nikkei обвалился на 12%. В Сеуле Kospi — на 9%. И когда в Нью-Йорке раздался первый звонок, Nasdaq за считанные секунды упал на 6%. Это сказалось и на рынке криптовалюты.

Индекс страха и алчности CNN по состоянию на вечер 5 августа упал до 16 пунктов, то есть до «экстремального страха».

Как отмечало CNN , одной из причин могут быть обнародованные Бюро статистики труда США данные о том, что рост количества рабочих мест в США в прошлом месяце был «намного, намного меньше», чем ожидалось, а уровень безработицы в США достиг наивысшего уровня с октября 2021 года, что указывает на замедление роста экономики.

Также среди причин называли преувеличенные ожидания от использования искусственного интеллекта и даже предвыборную кампанию в США.

«Невозможно знать, знаменуют ли бурные колебания понедельника последний взрыв глобальной распродажи, который начал нарастать на прошлой неделе, или сигнал о начале длительного спада. Во вторник некоторые из наиболее пострадавших рынков восстановились, а основные показатели в Японии взлетели более чем на 10%.

Ясно одно: столпы, на которых годами держались успехи на финансовых рынках — серия ключевых предположений, на которые опирались инвесторы по всему миру — пошатнулись. Оглядываясь назад, они выглядят несколько наивными: «экономику США невозможно остановить»; «искусственный интеллект быстро совершит революцию в бизнесе повсюду»; «Япония никогда не будет повышать процентные ставки» — или не настолько, чтобы действительно иметь значение", — отмечает Bloomberg в своем материале утром 6 августа.

Также сильно пострадала от распродаж компания Apple после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свою долю на целых 50%.

Ситуацию на фондовых рынках прокомментировал Даниил Гетманцев.

«Громкие заголовки, «страшные» новостные ленты, нелестные предсказания, разлетающиеся как «горячие пирожки».

Индекс акций технологических компаний испытал наибольшее падение с 2015 года… Инвесторы переоценили бум на рынке искусственного интеллекта… Nvidia потеряла 358 млрд долларов рыночной стоимости, Apple — 277 млрд долларов… Индекс S&P-500 за 5 августа упал на двузначный процент от достигнутого три недели назад исторического максимума… Большие потрясения на азиатско-тихоокеанском рынке… В США уровень безработицы подскочил до почти трехлетнего максимума (кто не знает — 4,3%, а 27 месяцев подряд до мая держался на уровне ниже 4%)… А сама страна балансирует на грани рецессии, единственным спасением от которой эксперты (то есть «вестники апокалипсиса») видят экстренное снижение ставки ФРС…

Ну, почти финансовый «конец света». Теперь уж точно…

На самом деле имеем дело с абсолютно рыночными механизмами под названием «boom and bust cycle» (цикл бума, за которым следует резкий спад).

За стремительными взлетами всегда следует корректировка или падение — в зависимости от масштабов, конкретной ситуации, в определенных случаях — политики и реакции регуляторов.

Никто же не удивлялся, когда капитализация акций технологических кампаний росла на 100+ млрд долларов в сутки на фоне не только реальных и проверенных достижений, но и медийно раскручиваемых «историй о сумасшедших перспективах» в сферах тех или иных технологий, например, уже упоминавшегося искусственного интеллекта.

Имели в этом году множество «исторических максимумов» — и на фондовом, и на товарных рынках (от золота до кофе и какао-бобов).

Никакой взлет не бывает вечным и бесконечным.

Если обратимся к прошлому — найдем в подтверждение этому немало примеров.

Был бум на рынке ипотечного кредитования, который за 2−3 года мог сделать из начинающего застройщика мультимиллиардера с портфелем на сотни проектов. А дальше — множество зависших недостроев, судебные преследования, банкротства.

Взлеты нефти до 120 долларов, когда капитализация нефтегазовых кампаний достигала фантастического уровня. А дальше — падение в 2−3 раза, и довольно скромные по сравнению с пиковыми результатами, непростые переговоры о сокращении добычи, чтобы удержать доходы на достаточном уровне.

Совершенно недавняя история — когда в начале пандемии стоимость нескольких глобальных фармацевтических компаний стремительно росла даже не на появлении, а на новости о приближающемся создании и запуске массового производства вакцины от Ковид. Правительства крупных государств соревновались за «место в очереди», особо не торгуясь за условия и цены, а теперь…

Японская иена… В этом году она неоднократно обновляла исторический минимум, опустившись в конце концов ниже 160 иен за доллар. Помнит ли кто-то, что в октябре 2011 года за доллар давали менее 77 иен, за 30 лет перед этим, в 1981 году — более 230 иен, а еще за 10 лет до этого — 360 иен.

Биткоин в течение понедельника колебался в диапазоне от 59,6 до 49,1 тысячи долларов. Но за последний календарный год он успел поторговаться и по 73,6 тысячи долларов, и по 24,8 тысячи долларов. А в 2010 году во время первого обмена биткоина на реальный товар за 10 тысяч «монет» было получено две пиццы (с доставкой)…

Такие истории «взлетов и падений» — обычное дело.

Поэтому убежден: текущее ралли на рынке активов может еще подпитываться, например, на фоне возможного обострения на Ближнем Востоке — но финансового «конца света» на этой неделе не будет", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что 6 августа утром открывшиеся первыми азиатские фондовые рынки отыграли большую часть вчерашнего падения. Японский индекс Nikkei-225 +9% (вчера минус 13%), корейский Kospi +4,5% в первой половине дня (вчера минус 8,8%). То же самое можно сказать и об основных криптовалютах.

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