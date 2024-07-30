Государственный долг Украины вырос до нового максимума: Гетманцев объяснил, чего ожидают в правительстве — Finance.ua
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Государственный долг Украины вырос до нового максимума: Гетманцев объяснил, чего ожидают в правительстве

Казна и Политика
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Государственный долг Украины вырос до нового максимума: Гетманцев объяснил, чего ожидают в правительстве
Государственный долг Украины вырос до нового максимума: Гетманцев объяснил, чего ожидают в правительстве
По данным Министерства финансов, на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 168 млрд грн, в валютном эквиваленте — 152,2 млрд долл. В июне государственный долг в гривне вырос на 0,9% (+52,7 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 0,8% (+1,2 млрд долл.).
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, основная часть прироста госдолга за отчетный месяц предопределяется привлечением очередного транша льготного финансирования от ЕС в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Структура государственного долга (на конец июня):

График: Telegram Даниила Гетманцева
График: Telegram Даниила Гетманцева
  • 54,2% - внешние официальные займы (включая займы от ЕС — 25,94%);
  • 26,6% - ОВГЗ;
  • 13,9% - еврооблигации (включая гарантированные государством);
  • 5,2% - прочая задолженность.
Кроме того, долг на 74,7% - это валютные займы и на 25,3% - гривневые (до войны — 65,1% на 34,9%). Также это на 72,2% внешний долг и на 27,8% внутренний (до войны — 61% и 39% соответственно).

Из ближайших событий на долговом рынке ожидают:

  • Финализации соглашения по реструктуризации выпусков еврооблигаций на сумму около 20 млрд долл. Из-за роста госдолга во время войны за счет официальных кредиторов (ЕС, МВФ, ВБ, ЕБРР, иностранных правительств и др.) доля таких бумаг в общей структуре госдолга сократилась почти вдвое. Впрочем, заключение долгового соглашения с внешними коммерческими кредиторами остается критически важным для сбалансирования бюджета.
  • Привлечения планируемого льготного долгового финансирования от основных доноров (ЕС, США, МВФ, ВБ) на сумму около 20 млрд долл. в следующие 5 месяцев, остающиеся до конца 2024 года.
  • Практической реализации решения странами G7 о выделении Украине 50 млрд долл. за счет доходов от замороженных российских суверенных активов.
  • Активизации размещения ОВГЗ на аукционах, что необходимо для финансирования разрыва в военных расходах до конца 2024 года и далее.

Справка Finance.ua:

  • по данным Минфина, в течение июня 2024 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд гривен и на 1,16 млрд долларов в долларовом эквиваленте. С начала года госдолг вырос на 6,84 млрд долларов;
  • 22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом держателей еврооблигаций. Таким образом, Украина сможет высвободить ресурсы на насущные нужды: оборону, социальную защиту и восстановление;
  • министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине удалось избежать дефолта, который привел бы к утрате возможности привлекать любые инвестиции государству и частному бизнесу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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