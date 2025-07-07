В НБУ назвали два сценария послевоенного экономического развития — Finance.ua
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В НБУ назвали два сценария послевоенного экономического развития

Казна и Политика
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В НБУ назвали два сценария послевоенного экономического развития
В НБУ назвали два сценария послевоенного экономического развития
По прогнозам Национального банка Украины, темпы роста ВВП будут оставаться умеренными, но стабильными — примерно 3% в 2024—2025 годах, с возможным ускорением до 4% в 2027. Эти оценки совпадают с прогнозами Всемирного банка.
Об этом говорится в исследовании Ain.
В Нацбанке отмечают, что основным риском для экономики остается характер и продолжительность войны. Потери территорий, человеческого капитала и производственного потенциала уже повлияли на экономику, а ее устойчивость в будущем будет зависеть от дальнейшей международной поддержки.
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«Если международные партнеры и далее будут существенно поддерживать Украину, это позволит одновременно сохранять обороноспособность и способствовать экономическому росту», — пояснили в НБУ.
В рамках программы с МВФ предусмотрены два сценария международного финансирования:
  • базовый — $148,8 млрд на четыре года;
  • негативный — $162,9 млрд на тот же период.
После войны НБУ планирует постепенный переход к мирной экономической политике. Роль государства в экономике будет уменьшаться, зато будет расти доля частного сектора. Монетарная политика будет играть ключевую роль в сглаживании этого процесса.
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Кроме того, Нацбанк выделяет два сценария послевоенного развития:
  • негативный — медленное восстановление частного спроса, особенно инвестиций, на фоне фискальной консолидации (то есть сокращение бюджетного дефицита и долговой нагрузки). В таком случае потребуется более мягкая монетарная политика;
  • позитивный — ускорение евроинтеграционных процессов. Это может стимулировать реформы, прирастить приток иностранного капитала и повысить производительность экономики.
По материалам:
Ain.Ua
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