В НБУ назвали два сценария послевоенного экономического развития — Finance.ua

В НБУ назвали два сценария послевоенного экономического развития Сегодня 21:03 — Казна и Политика

В НБУ назвали два сценария послевоенного экономического развития

По прогнозам Национального банка Украины, темпы роста ВВП будут оставаться умеренными, но стабильными — примерно 3% в 2024—2025 годах, с возможным ускорением до 4% в 2027. Эти оценки совпадают с прогнозами Всемирного банка.

Об этом говорится в исследовании Ain.

В Нацбанке отмечают, что основным риском для экономики остается характер и продолжительность войны. Потери территорий, человеческого капитала и производственного потенциала уже повлияли на экономику, а ее устойчивость в будущем будет зависеть от дальнейшей международной поддержки.

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«Если международные партнеры и далее будут существенно поддерживать Украину, это позволит одновременно сохранять обороноспособность и способствовать экономическому росту», — пояснили в НБУ.

В рамках программы с МВФ предусмотрены два сценария международного финансирования:

базовый — $148,8 млрд на четыре года;

негативный — $162,9 млрд на тот же период.

После войны НБУ планирует постепенный переход к мирной экономической политике. Роль государства в экономике будет уменьшаться, зато будет расти доля частного сектора. Монетарная политика будет играть ключевую роль в сглаживании этого процесса.

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Кроме того, Нацбанк выделяет два сценария послевоенного развития:

негативный — медленное восстановление частного спроса, особенно инвестиций, на фоне фискальной консолидации (то есть сокращение бюджетного дефицита и долговой нагрузки). В таком случае потребуется более мягкая монетарная политика;

позитивный — ускорение евроинтеграционных процессов. Это может стимулировать реформы, прирастить приток иностранного капитала и повысить производительность экономики.

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