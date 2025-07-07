Действующая Рада не будет рассматривать законопроекты о банковской тайне — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Действующая Рада не будет рассматривать законопроекты о банковской тайне — Гетманцев

Казна и Политика
24
Действующая Рада не будет рассматривать законопроекты о банковской тайне — Гетманцев
Действующая Рада не будет рассматривать законопроекты о банковской тайне — Гетманцев
Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что нынешний состав парламента не планирует принимать законопроекты по раскрытию банковской тайны.
Об этом он заявил в подкасте «Хроники экономики», передает Экономическая правда.
«Мы не будем раскрывать банковскую тайну в этом созыве точно», — отметил Гетманцев, отвечая на вопросы, касающиеся инициатив, прописанных в налоговой стратегии.
Он пояснил, что декларация Министерства финансов, в которой упоминается возможность раскрытия банковской тайны, рассчитана на три года, но, по его мнению, этот созыв парламента не будет работать весь этот период.
Читайте также
Гетманцев добавил, что в перспективе 2026 года говорить о раскрытии банковской тайны точно не стоит.
Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что согласно Бюджетной декларации 2026−2028 Кабинет министров в ближайшие три года планирует значительно ослабить банковскую тайну.
В то же время, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал в первом чтении законопроект № 13233, который открывает налоговый доступ к реестрам всех банковских счетов и сейфов граждан.
Со своей стороны, первый заместитель министра финансов Денис Улютин заявил, что Украина должна прийти к раскрытию банковской тайны, поскольку это предусмотрено Национальной стратегией доходов. По его словам, сейчас идет сложная дискуссия между Министерством финансов и Национальным банком.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems