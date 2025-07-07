Действующая Рада не будет рассматривать законопроекты о банковской тайне — Гетманцев Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Действующая Рада не будет рассматривать законопроекты о банковской тайне — Гетманцев

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что нынешний состав парламента не планирует принимать законопроекты по раскрытию банковской тайны.

Об этом он заявил в подкасте «Хроники экономики», передает Экономическая правда.

«Мы не будем раскрывать банковскую тайну в этом созыве точно», — отметил Гетманцев, отвечая на вопросы, касающиеся инициатив, прописанных в налоговой стратегии.

Он пояснил, что декларация Министерства финансов, в которой упоминается возможность раскрытия банковской тайны, рассчитана на три года, но, по его мнению, этот созыв парламента не будет работать весь этот период.

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Гетманцев добавил, что в перспективе 2026 года говорить о раскрытии банковской тайны точно не стоит.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал , что согласно Бюджетной декларации 2026−2028 Кабинет министров в ближайшие три года планирует значительно ослабить банковскую тайну.

В то же время, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал в первом чтении законопроект № 13233, который открывает налоговый доступ к реестрам всех банковских счетов и сейфов граждан.

Со своей стороны, первый заместитель министра финансов Денис Улютин заявил , что Украина должна прийти к раскрытию банковской тайны, поскольку это предусмотрено Национальной стратегией доходов. По его словам, сейчас идет сложная дискуссия между Министерством финансов и Национальным банком.

Економічна Правда По материалам:

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