Что такое bad bank: Гетманцев рассказал, что делать с неработающими кредитами — Finance.ua

Что такое bad bank: Гетманцев рассказал, что делать с неработающими кредитами Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Что такое bad bank: Гетманцев рассказал, что делать с неработающими кредитами

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагает создать банк «плохих активов» (bad bank).

Об этом он написал в своем телеграмме.

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По итогам первой половины года доля неработающих кредитов (NPL) в виде процента от общего кредитного портфеля снизилась до 34,6% (с 37,4% в начале года).

Сокращение отражает, прежде всего, наращивание общих объемов кредитования (+78,8 млрд грн с начала года) и соответственно увеличение доли здорового кредитного портфеля, но также имело место умеренное списание самих NPL банками, прежде всего в розничном сегменте (потребительские кредиты населению).

За полгода портфель NPL сократился на 4,2 млрд грн (до 418,2 млрд грн).

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По оценкам НБУ, банки в целом про-активно подходят к урегулированию NPL, применяя в качестве основного инструмента внесудебные реструктуризации (как правило, пролонгацию кредита с/без предоставления льготного периода обслуживания). В частности, банки реструктуризировали около половины всех корпоративных NPL, которые сегодня остаются на их балансах, а без учета Привата — 90%.

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В то же время, как отмечает регулятор: «несмотря на все усилия возобновление платежеспособности должников остается редкостью». Это обуславливает время от времени потребность банков в обращении на предмет залога и его продаже, чтобы покрыть часть убытков.

«В очередной раз хотел бы обратить внимание, что, несмотря на положительные тенденции, проблема NPL остается существенным тормозом на пути возобновления кредитования. За время войны портфель „плохих кредитов“ увеличился на 37% (+113,1 млрд грн). 90% этого прироста составляют кредиты бизнеса, что является, прежде всего, следствием ухудшения финансового состояния заемщиков, а также повреждения и потери ими активов из-за войны», — отметил он.

Эти неработающие кредиты, львиная доля которых зарезервирована, продолжают оказывать негативное давление на балансы банков и сдерживают кредитование.

Варианты решения

Одним из возможных вариантов решения проблемы является создание банка «плохих активов» (bad bank) для урегулирования текущей и будущей проблемной задолженности, накопленной во время полномасштабной войны.

Несмотря на все предостережения, за последние 30 лет в мире накоплен значительный положительный опыт функционирования таких учреждений (как реакция на банковские кризисы в начале 90-х, азиатский финансовый кризис в конце 90-х, мировой финансовый кризис 2008 г.)

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Как это будет действовать

Такое специализированное учреждение может быть создано на базе одного из небольших банков, который из-за санкций недавно перешел в собственность государства, возможно, при дополнительном участии доноров.

Основная миссия — взять на свой баланс с определенным дисконтом всю или большую часть текущих и будущих военных NPL с целью дальнейшего пассивного или активного управления такими стрессовыми активами, в том числе обеспечивать их продажу, секьюритизацию, восстановление их стоимости, добиваться компенсаций за разрушенные активы за счет централизованных исков против россии и т. д.

Что это даст

«Это разгрузило бы обычные коммерческие банки, позволив им сконцентрироваться на наращивании здорового кредитного портфеля, и ускорило бы возобновление кредитования» — резюмировал Гетманцев.

в т. ч. в ноябре — 7,85 млрд грн. Против аналогичного периода прошлого года чистая прибыль банков выросла в 6,7 раза, за 11 месяцев 2021 года — в 2 раза. Ранее он сообщал , что по данным Национального банка, финансовый результат банков после налогообложения за 11 месяцев 2023 года составил 130,55 млрд грн,в ноябре — 7,85 млрд грн. Против аналогичного периода прошлого года чистая прибыль банков выросла в 6,7 раза, за 11 месяцев 2021 года — в 2 раза.

Справка Finance.ua:

Есть категория людей, которые постоянно берут быстрые кредиты в финансовых учреждениях и, так сказать, «не вылезают из долговой ямы». Кроме того, есть те, кто пользуется потребительскими кредитами банков, регулярно их погашает, балансирует.

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