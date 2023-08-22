Ставки на микрокредиты сократят: Гетманцев рассказал детали законопроекта — Finance.ua

Ставки на микрокредиты сократят: Гетманцев рассказал детали законопроекта Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Ставки на микрокредиты сократят: Гетманцев рассказал детали законопроекта

Законопроект об усовершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг № 9422 введет ограничения на суточную ставку микрокредитования, однако окончательно максимальный ее размер будет определен ко второму чтению по итогам исследования рынка.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Думаю, что конкретный процент можно будет обсудить до второго чтения. Кстати, я не исключаю, что он будет ниже 1%. (…) Пока проводят исследования рынка, необходимо получить его результаты, получить позицию и цифры от Нацбанка и уже определяться ко второму чтению», — сказал Гетманцев.

Поэтапное уменьшение ставки

По его словам, пока финкомитет предлагает поэтапно снизить потолок ставки до уровня 1% в сутки. «Мы предлагаем 1%, но не сразу: сначала 2,5%, потом 1,5%, потом 1% «, — пояснил глава комитета.

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Он считает, что введение такого ограничения заставит игроков рынка более ответственно подходить к вопросу оценки рисков и кредитоспособности клиентов.

Что происходит на рынке микрокредитования

«Кредиты выдают любому лицу с улицы без его проверки, в том числе через бюро кредитных историй. Человек получает 51 кредит, 52 кредит. (…) И большая ставка кредитования позволяет за счет добросовестных заемщиков перекрыть риски невозврата. Если мы уменьшаем нормативную ставку, то заставляем микрокредитные организации проверять своих заемщиков, уменьшать рисковость кредитов и получать, кстати, тоже немаленький процент: 1% в день — это огромный процент!» — отметил председатель финкомитета.

Гетманцев уточнил, что законопроект вводит показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту», информацию о которой компании обязывают указывать в договоре по потребительскому кредиту.

Какие еще требования предусматривает документ

Кредитору запрещается требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре, и на него налагается обязательство передавать информацию по всем потребительским кредитам в бюро кредитных историй.

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Также упорядочивается вопрос рекламы и усиливается ответственность микрокредитных организаций за нарушения в этих областях, а Нацбанку предоставляются полномочия устанавливать дополнительные требования по оценке кредитной способности заемщика.

Как изменится рынок микрокредитов

Как сообщил глава комитета, ранее USAID провело исследование, в результате которого было установлено, что в 86% договоров выявлены положения по микрокредитованию, которые можно трактовать и рассматривать как незаконные. А в 53% содержание договоров отличалось от той информации, которая предоставлялась на преддоговорном этапе.

«Самая жадная микрокредитная организация устанавливала годовую процентную ставку на уровне 244 460% годовых, а шесть из 29 компаний устанавливали ставку на уровне более 50% тысяч годовых! Но вопрос не только в ставке, вопрос вообще в том, чтобы они сообщали людям реальные условия», — отметил Гетманцев.

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Он прогнозирует, что в результате таких изменений рынок уменьшится и станет более цивилизованным, с него уйдут компании, «которые зарабатывали деньги на вымогательстве», но в то же время останутся добросовестные игроки.

«О нераспространении регуляторных требований на публикацию проектов нормативных актов на небанковском финансовом рынке — это один из пунктов меморандума с МВФ, который я поддерживаю», — добавил глава комитета.

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