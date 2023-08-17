В Украине хотят изменить правила выдачи микрокредитов — детали законопроекта Сегодня 12:03 — Кредит&Депозит

В Украине хотят изменить правила выдачи микрокредитов — детали законопроекта

В Украине планируется кардинальное изменение правил выдачи микрокредитов. В частности, намерены существенно ограничить процентные ставки по ним.

Как сообщает Национальный банк, такие нормы прописаны в проекте закона № 9422

«Национальный банк пытается сделать рынок потребительского кредитования, так называемые быстрые кредиты, более ориентированным на потребителя, более защищенным для потребителя, более конкурентным. Таким, который учитывал бы не только возможность финансовым компаниям заработать, а эти заработки действительно впечатляют, 1500−1800% годовых, а чтобы это была честная и справедливая ставка. Да, на „быстрые деньги“, да, на доступные. Но все же такая, чтобы она не превращала заем в финансовое рабство», — заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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По его словам, анализ тысяч обращений, поступающих в Национальный банк, показывает, что финансовые компании, предоставляющие услуги микрокредитования по принципу «быстрые деньги», часто не проверяют платежеспособность заемщиков, а уровень процентной ставки по кредиту оказывается неподъемным для них.

Поэтому Нацбанк внес на рассмотрение парламента законопроект, касающийся новых правил микрокредитования.

Что предусматривает документ:

ограничение максимального уровня ставки по «быстрым кредитам» — до 1% в день (на переходный период — до 2,5%);

обеспечение прозрачного информирования заемщиков об условиях кредитования и проверке их платежеспособности;

оперативное принятие решения по компаниям, использующим недобросовестную практику в своей работе.

Как отметил Пышный, прежде всего, НБУ стремится обеспечить защиту прав потребителей финансовых услуг, чтобы им была доступна вся информация о взаимных обязательствах с финансовой компанией, чтобы сознательно и взвешенно принимать решения.

Еще одной целью изменений является ускорение процедуры принятия законодательных и нормативно-правовых актов для регулирования рынка небанковских финансовых услуг.

На данный момент документ одобрен Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и передан на рассмотрение народных депутатов.

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