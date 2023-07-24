Законопроект об ограничении ставок по микрокредитам: эксперт рассказала о нюансах — Finance.ua

Законопроект об ограничении ставок по микрокредитам: эксперт рассказала о нюансах Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Законопроект об ограничении ставок по микрокредитам: эксперт рассказала о нюансах

В скором времени в Украине будет принят законопроект 9422, который, в частности, ограничивает ставки по микрокредитам на уровне не более 1% в день.

По словам народного депутата от партии «Слуга Народа», инициатора законопроекта Ольги Василевской-Смаглюк, в конце августа этот документ уже может быть вынесен на первое чтение.

Об этом она рассказала во время своего выступления на Ukrainian Credit Conference

«Моя основная задача — помочь избирателям, людям, страдающим от финансового ига. В первую очередь они страдают из-за своей финансовой неграмотности. Первое, что меня возмущает, что люди не понимают, куда они идут и сколько им потом придется заплатить», — отметила Василевская-Смаглюк.

Как в других странах

Народный депутат обратила внимание, что, согласно анализу Всемирного банка, в 75 странах мира ограничения кредитных ставок существуют. К примеру, в Огайо (США) ставка 28% годовых, то есть несколько меньше, чем-то, что сейчас предлагается.

«Можно приводить примеры других стран, но главное, что мы хотим сделать — прозрачная ставка в нашей стране, чтобы помочь сохранить баланс между интересами человека и интересами бизнеса», — подчеркнула Ольга Василевская-Смаглюк.

Она уточнила, что законодатели совместно с независимыми экспертами сейчас работают над исследованием, которое позволит оценить потери бизнеса после возможного принятия законопроекта.

«Законопроект будет принят. Согласно моим оценкам, на первое чтение он может быть вынесен в конце августа. В этом законопроекте есть важные относительно наших обязательств перед МВФ вещи, поэтому, думаю, и Национальный банк, и руководство страны захотят принять его как можно быстрее. Но мы дождемся результатов исследования», — резюмировала депутат.

Справка Finance.ua:

Законопроект № 9422 предусматривает:

ограничение дневной процентной ставки по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;

запрещение кредитодателю и новому кредитору требовать от клиентов любые платежи, не указанные в договоре о потребительском кредите;

запрет указывать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (это должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

Необходимость такого законопроекта возникла из-за сверхвысоких цен на рынке: дневная номинальная ставка по микрокредитам может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1000% годовых.

Детальнее о законодательной инициативе, а также о том, готовы ли участники рынка к новым ограничениям, мы ранее писали в нашей статье:

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