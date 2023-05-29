Возрождение МФО: за три месяца микрокредитование выросло почти на 40% — Finance.ua

Возрождение МФО: за три месяца микрокредитование выросло почти на 40% Сегодня 12:04 — Кредит&Депозит

Возрождение МФО: за три месяца микрокредитование выросло почти на 40%

По данным Национального банка Украины, в первом квартале 2023 года задолженность украинцев по микрокредитам выросла на 663 млн грн и составляет 8,7 млрд грн. Сумма взятых микрокредитов также возросла на 39%.

Об этом сообщает Опендатабот.

«Средняя сумма сделки в первом квартале 2023 года почти достигла показателя накануне крупного вторжения — 4912 грн», — говорится в сообщении.

Если в течение 2022 года задолженности по микрокредитам сократились на 5 млрд грн, то уже в первом квартале 2023 года микрокредитование набирает обороты. Так, за первые три месяца текущего года задолженность украинцев перед МФО выросла на 663 млн грн — до 8,7 млрд грн.

Графика: Опендатабот

По сравнению с предыдущим периодом — последним кварталом 2022 года — возросли и сумма и количество заключенных соглашений о микрозаймах. Так, за три месяца текущего года сумма взятых микрокредитов выросла на 39% и составила 9,23 млрд грн. За это время было заключено около 1,9 млрд новых договоров. Это на 18% больше, чем в четвертом квартале прошлого года.

В то же время количество микрокредитов в 2023 году все еще почти наполовину меньше соответствующего периода до начала большой войны в 2021 году. Тогда было заключено 3,52 млрд договоров о микрокредитовании.

Графика: Опендатабот

В среднем, в 2023 году заключают 627 млн новых небанковских займов в месяц. В 2021 году этот показатель составлял 1,17 млрд новых микрокредитных договоров в месяц.

Квартал к кварталу средняя сумма микрокредитов растет. В первом квартале текущего года средняя сумма сделки достигла периода до большого вторжения: 4912 грн против 5079 грн в первом квартале 2022 года.

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