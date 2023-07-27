Что нужно знать об онлайн-кредите, чтобы не стать жертвой мошенников — Finance.ua

Что нужно знать об онлайн-кредите, чтобы не стать жертвой мошенников Сегодня 08:05 — Кредит&Депозит

Что нужно знать об онлайн-кредите, чтобы не стать жертвой мошенников

На сегодняшний день онлайн-кредитование является более упрощенной процедурой получения средств. Ее особенность — отсутствие физического посещения финансового учреждения и подписание бумажных документов.

Что важно помнить об онлайн-кредитах, чтобы не попасть на мошенников — рассказали эксперты Финкульта.

Для получения онлайн-кредита достаточно иметь смартфон, интернет, электронную подпись, которая согласно Закону Украины «Об электронных доверительных услугах» имеет такую ​​же юридическую силу, как и собственноручно поставленная подпись, а также:

пройти верификацию и идентификацию в банковском учреждении;

для небанковской финансовой организации необходимо предоставить в электронном виде паспорт и идентификационный код.



При подписании кредитного онлайн-соглашения вы ставите галочку о согласии на предоставление разрешения на обработку своих персональных данных в кредитном учреждении.

Для того чтобы ваши персональные данные не попали в руки мошенников, не предоставляйте вашу личную информацию (фамилию, отчество, серию и номер паспорта, идентификационный код) посторонним людям.

Доступ к конфиденциальным данным должен быть ограничен.

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Если постороннее лицо получит доступ к вашим персональным данным и обманным путем оформит онлайн-кредит, то проблемы возникнут в первую очередь у вас.

Доступность детей к сети интернет, а порой детское любопытство может привести к тому, что заполнив соответствующую форму определенного документа без вашего ведома, члены вашей семьи могут неожиданно получить онлайн-кредит.

Для того чтобы защититься от мошенников и не получить от финансового учреждения неоправданный долг:

никогда и никому не предоставляйте оригиналы и копии своих документов;

не пересылайте копии своих документов в мессенджерах, так как злоумышленники взламывают аккаунты в соцсетях, а ваши данные могут попасть в руки мошенников;



Если кто-то хочет получить доступ к вашим персональным данным, например Бюро кредитных историй, им нужно указать цель для обработки.

Обработка персональных данных должна осуществляться открыто и прозрачно, с применением средств и способом, соответствующим указанным целям такой обработки. к ст. 5 Закона Украины «О защите персональных данных».

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

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