Интерес бизнеса и населения к гривневым кредитам вырос в июле — Гетманцев Сегодня 12:40 — Кредит&Депозит

Интерес бизнеса и населения к гривневым кредитам вырос в июле — Гетманцев

В июле гривневые кредиты, предоставленные корпоративному сектору, выросли на 1,5 млрд грн, до 496,8 млрд грн.

Об этом сообщает народный депутат, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные НБУ.

Увеличение фиксируется второй месяц подряд, ранее кредиты бизнесу сокращались с мая прошлого года.

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В июле гривневые бизнес-кредиты росли второй месяц подряд, кредиты населению показали суммарный прирост с начала года. За последние два месяца кредитование бизнеса в нацвалюте увеличилось на 3,4 млрд грн.

Дополнительный импульс кредитованию придают снижение процентных ставок НБУ, торможение признания неработающих кредитов банками и сохранение высокой доходности банковской системой. Основным каналом выдачи новых кредитов остается государственная программа «5−7-9», по которой с начала войны выданы кредиты бизнесу на 131,7 млрд грн.

Гривневое кредитование населения в июле увеличилось на 1,7 млрд грн, а за 7 месяцев с начала года портфель гривневых кредитов населению вырос на 0,5 млрд грн.

По словам Гетманцева, стимулом для увеличения кредитования населения должно стать расширение государственной программы «єОселя» (ипотека под 7%, субсидируемая государством). В июле по программе «єОселя» выдано наибольшее количество кредитов с начала работы — 571 на 843 млн грн, что составляет половину всех кредитов населению, выданных за этот месяц.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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