НБУ ужесточает требования к резервам банков — Finance.ua

НБУ ужесточает требования к резервам банков Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

НБУ ужесточает требования к резервам банков

Национальный банк Украины с 11 сентября уравнивает нормативы обязательного резервирования банками по средствам юридических лиц по признаку срочности, сообщили в четверг в регуляторе.

«С 11 сентября 2023 года обязательные резервы по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) будут равны в национальной валюте 10% (сейчас 0%), а в иностранной валюте — 20% (сейчас 10%)», — сообщили в НБУ.

В регуляторе новые правила объяснили необходимостью, в частности для дальнейшей минимизации рисков структурного профицита ликвидности в банковской системе и снижения рыночных искажений.

В Нацбанке указали, что аналогичные нормативы обязательного резервирования банками действуют по средствам по требованию и средствам на текущих счетах юридических лиц.

С 11 мая нормативы формирования банками обязательных резервов по депозитам физических лиц на срок до трех месяцев приравняли к нормативам по средствам физических лиц на текущих счетах.

Справка Finance.ua:

В июне, после того как НБУ анонсировал возможность перехода к циклу снижения учетной ставки, ставки по розничным депозитам разной срочности продолжили расти. Средневзвешенная ставка по новым срочным депозитам домохозяйств в гривне достигла 14,2%.

В Украине после снижения учетной ставки НБУ может снизиться доходность депозитов. Ставки по вкладам в гривне уже к сентябрю могут сократиться на 1−2 процентных пункта — в среднем до 11−12% по вкладам на 3 мес. и до 16% по вкладам от 3 мес. до 1 года.

УНН По материалам:

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