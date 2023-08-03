Банки перепишуть відсотки за депозитами: на яку прибутковість розраховувати українцям — Finance.ua

Банки перепишуть відсотки за депозитами: на яку прибутковість розраховувати українцям Сьогодні 12:02 — Валюта

Банки перепишуть відсотки за депозитами: на яку прибутковість розраховувати українцям

В Україні після зниження облікової ставки НБУ може знизитись прибутковість депозитів. Ставки за вкладами у гривні вже до вересня можуть скоротитися на 1−2 відсоткові пункти — у середньому до 11−12% за вкладами на 3 міс. та до 16% за вкладами від 3 міс. до 1 року.

Втім, з урахуванням зниження інфляції реальний прибуток від вкладів не зміниться. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв в коментарі порталу Обозреватель.

Загалом у третьому кварталі 2023 року (липень, серпень, вересень) чистий прибуток за новими вкладами становитиме від 3% до 5% у гривні. Показник залежить від терміну депозиту та темпів інфляції. Проте загалом вклади продовжуватимуть покривати зростання споживчих цін.

Замотаєв нагадав, що зростання ставок за гривневими депозитами, яке спостерігалося з квітня по червень включно, було результатом політики НБУ, спрямованої на зміцнення нацвалюти.

«Регулятор запровадив 3-місячні депозитні сертифікати за ставкою в 25%, що збігалося з розміром облікової ставки. Тому зниження облікової ставки стане причиною відповідних коригувань відсотків за гривневими вкладами. Але на тлі низької інфляції, цілком адекватної військової ситуації, на прибутках громадян це майже не позначиться», — наголосив Замотаєв.

У НБУ при цьому вважають, що зниження облікової ставки найближчим часом не призведе до зниження ставок за депозитами.

«Зниження облікової ставки та перегляд прогнозу не повинні призвести до стрімкого зниження депозитних ставок», — повідомили в Нацбанку.

Замотаєв додав, що в найближчі 2−3 місяці деяким банкам доведеться суттєво переглянути ставки за валютними депозитами. Така тенденція може зачепити більш ніж третину фінустанов.

Станом на початок серпня максимальні ставки за доларовими вкладами з розміщенням на 1 рік становлять 3%, а зростання відсотків за вкладами в євро вже склало 2,3%. При цьому, на думку Замотаєва, тенденція до зростання ставок за валютними депозитами з розміщенням до 1 року триватиме щонайменше до вересня, що поступово виведе валютні депозити на конкурентний рівень із гривневими вкладами.

За цей час максимальні ставки за доларовими депозитами можуть зрости до 3,3% річних, а за вкладами євро — до 2,5%.

«Таким чином, за рівнем максимально можливого прибутку та з урахуванням можливих курсових коливань валютні депозити стануть пропорційними гривневим вкладам», — вважає банкір.

Також, за його прогнозом, українці активніше нестимуть гроші до банків. Кількість нових вкладів (як у гривні, так і у валюті) за третій квартал може сумарно зрости на 5−10%. Крім того, попит зміщується у бік вкладів із розміщення до 9 місяців (таких буде до 80%).

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Обозреватель За матеріалами:

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